Jens Riewa über Arbeit bei der „Tagesschau“: „Ständiger innerer Jetlag“

Jens Riewa gehört seit fast 30 Jahren zum festen Ensemble der „Tagesschau“ in der ARD und ist seit 2020 der Chefsprecher der renommierten Nachrichtensendung. Doch hinter den Kulissen des prestigeträchtigen Berufs verbirgt sich ein herausfordernder Alltag, wie Riewa jetzt überraschend offen verrät. Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ mit Barbara Schöneberger gibt der 62-Jährige Einblicke in die Schattenseiten seines Berufs.

Besonders die unregelmäßigen Arbeitszeiten belasten den Nachrichtensprecher offenbar enorm. Seine Offenheit zeigt, dass auch vertraute Gesichter des Fernsehens mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben.

Jens Riewa über Arbeitszeiten und Jetlag

Im Gespräch mit Barbara Schöneberger beschreibt Jens Riewa seinen Berufsalltag. „Du lebst in einem ständigen inneren Jetlag“, erklärt der „Tagesschau“-Sprecher. Der Grund dafür sind die unregelmäßigen Arbeitszeiten, die neben der Hauptausgabe der „Tagesschau“ auch Einsätze für andere Nachrichtensendungen umfassen. Egal ob früh am Morgen, mitten in der Nacht oder tagsüber – ein geregelter Schlafrhythmus ist für Riewa kaum möglich.

Sein Dienstplan verlangt ihm viel ab. Für das „Morgenmagazin“ muss er bereits um 3.30 Uhr aufstehen. Eine Nachtschicht kann dagegen bis 6.30 Uhr dauern, bevor er womöglich direkt in den Tagesdienst wechselt. „Du arbeitest ständig gegen die innere Uhr“, fasst Jens Riewa zusammen. Dieser Alltag stellt eine immense Belastung dar, die sowohl körperlich als auch mental Spuren hinterlässt.

Schlafmangel und seine Folgen

Die ständige Müdigkeit wirkt sich massiv auf Jens Riewas Leben aus. Er scherzt, dass das einzige Buch, das er schreiben würde, von Schlafmangel handeln könnte. „Denn es ist die höchste Form der Folter, wenn Menschen nicht genügend Schlaf bekommen. Das hat Einfluss auf ihr gesamtes Leben, auf ihre Tagesform, auf den Umgang mit anderen Menschen“, erklärt er. Diese klaren Worte verdeutlichen, wie tiefgreifend Schlafmangel sein persönliches und berufliches Leben beeinflusst.

Jens Riewas Ehrlichkeit in Bezug auf die Schattenseiten seines Berufs zeigt, dass hinter der strahlenden Fassade des Fernsehalltags oft große eigene Herausforderungen stehen. Trotz der Strapazen bleibt er ein prägendes Gesicht der „Tagesschau“ und beeindruckt mit seiner Offenheit. Sein Engagement hat ihn zu einer vertrauten Figur im deutschen Fernsehen gemacht, doch er zeigt, dass auch er mit den Belastungen seines Berufs zu kämpfen hat.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.