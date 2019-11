Am Samstagabend starb Jens Büchner.

Jens Büchner: Unglaublich! Du ahnst nicht, was dem „Goodbye Deutschland“-Star jetzt zuteilwird

Es war ein bitterer Moment für seine Familie. Fast ein Jahr ist es nun her, dass Jens Büchner an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Seine Frau Daniela trauerte öffentlich um den „Goodbye Deutschland“-Star. Jetzt gibt es aber zumindest in einer Sache gute Nachrichten für seine Fans.

Am 17. November jährt sich sein Todestag zum ersten Mal. Grund genug für den Sender Vox, durch den Jens Büchner mit „Goodbye Deutschland“ hierzulande bekannt geworden war, den Malle-Auswanderer zu ehren.

Jens Büchner (†49): Unglaublich, was es jetzt über den „Goodbye Deutschland“-Star gibt

Aus gegebenem Anlass wird Vox am 23. November die Dokumentation „Jens Büchner - Auf den Spuren eines Auswanderers“ ins TV-Programm holen. Und nicht nur das. Die Doku beginnt um 20.15 Uhr und wird weit über Mitternacht hinausgehen.

In der XXL-Version machen sich seine beiden Töchter aus erster Ehe, Jenny und Jessica, laut DWDL auf Spurensuche. Gezeigt werden Orte und Menschen, die Jens Büchner etwas bedeutet haben.

Jens Büchner: Rührender Post zum 50. Geburtstag

Am 30. Oktober wäre Jens Büchner 50 Jahre alt geworden. In einem rührenden Instagram-Post ließ seine Frau Daniela ihren Gefühlen an seinem Ehrentag freien Lauf und schrieb unter anderem:

„Deinen runden Geburtstag heute wolltest du nicht groß feiern. Du hattest Urlaubspläne, überhaupt viele Pläne, aber dieser fuck..... Krebs hat unsere Pläne zerstört. Vermisse dich so sehr, doch ich weiß, du bist immer bei mir.“

Auch in den neuen „Goodbye Deutschland“-Folgen ohne Jens zeigt Dani Büchner deutlich, dass ihr Mann gerade in schwierigen Zeiten – Probleme im Café, Versetzungsgefährdung ihrer Kinder – immer im Herzen bei ihr ist.

Das war Jens Büchner:

Jens „Malle-Jens“ Büchner wurde am 30. Oktober 1969 in Zwenkau (Sachsen) geboren

Er starb am 17. November 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs

Jens Büchner war ein deutscher Schlagersänger und TV-Star

