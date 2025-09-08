Jennifer Degenhart privat: Trennung von Marvin Kleinen war Kampf für „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin

Den zukünftigen Partner zufällig in einer Bar kennenlernen oder einfach mal auf der Straße ansprechen? Schnee von gestern! Dafür gibt es heute schließlich das Reality-TV. Das dachte sich auf „Sommerhaus der Stars„-Kandidatin Jennifer Degenhart. Ihren Traum-Typen hat sie mittlerweile gefunden – selbst wenn das Jennifer Degenhart privat ordentlich Nerven gekostet hat.

Mit den Männern wollte es in der Vergangenheit einfach nicht laufen – das zeigte sich auch im Reality-TV. Ob Jennifer Degenhart mit Marvin Kleinen wirklich einen Glücksgriff gelandet hat? Einmal hat er ihr das Herz schon gebrochen…

Jennifer Degenhart privat: Kein Glück in der Liebe

Jennifer Degenhart wurde am 19. September 1997 geboren. Zum ersten Mal sah man Reality-Sternchen und Influencerin Jennifer Degenhart im Jahr 2021 bei „Love Island“, wo sie sich auf die Suche nach der großen Liebe machte. Fehlanzeige! Mit Dennis Felber bandelte Jennifer Degenhart zwar an und erreichte sogar den dritten Platz, privat reichte es aber nicht für eine Beziehung. Online äußerte Dennis, dass er Jenny nicht genug vertrauen würde, um sie weiterhin kennenzulernen. „Er lässt mich direkt fallen“, äußerte Jenny in einer Instagram-Story. Obwohl sich Dennis bei „Love Island“ sichtlich um Jenny bemühte, schien das Interesse im wahren Leben verflogen. Wie „Promiflash“ berichtet, habe es zwar noch vereinzelte Treffen gegeben, doch daraus sei nicht mehr entstanden.

Dann 2023 die große Wende im privaten Leben von Jennifer Degenhart. Bei „Are you the One“ lernte sie Marvin Kleinen kennen – ein perfektes Match waren sie aber nicht. Nach der Show lernten sich Jenny und Marvin privat kennen und gaben beim großen Wiedersehen bekannt, gemeinsam in einer Beziehung zu sein. Viel wurde daraus zunächst aber nicht – schon im November 2024 trennten sich Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen.

SO litt Jennifer Degenhart unter der Trennung von Marvin Kleinen. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Jennifer Degenhart nach Trennung von Marvin Kleinen: „Kampf mit mir selbst“

Eigentlich startete die Beziehung von Jenny und Marvin ziemlich vielversprechend. Für Jennifer packte Marvin Kleinen sogar seine Koffer und zog aus dem Ruhrgebiet nach Köln, um mit seiner Freundin zusammenzuleben. Der größte Liebesbeweis: Für Jennifer Degenhart ließ sich Marvin Kleinen den Buchstaben „J“ tätowieren. Trotz Liebes-Tattoo gingen die beiden Reality-Sternchen im November 2024 getrennte Wege. Während Marvin Fragen zum Trennungsgrund unbeantwortet ließ, machte Jenny in ihrer Instagram-Story deutlich, dass die Beziehung keinesfalls perfekt gewesen sei.

Wie „VIP.de“ berichtet soll Jennifer Degenhart nach der Trennung von Marvin Kleinen viel geweint und sich „verkrochen“ haben. Auch Gewichtsverlust war Thema – zu einem Zeitpunkt hatte die Influencerin nur 50 Kilo gewogen. Die Zeit nach der Trennung war für Jenny „ein großer Kampf mit mir selbst.“ Umso glücklicher war sie dann über das Wiedersehen im Frühjahr 2025 bei „Ex on the Beach“ – die Gefühle flammten direkt wieder auf. Unmittelbar nach der Show fierten Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen ihr Liebes-Comeback. Wie sie im RTL-Interview verrieten, sei die Beziehung jetzt noch viel stabiler und besser. Um ihre Liebe unter Beweis zu stellen, nehmen Marvin und Jenny 2025 im „Sommerhaus der Stars“ teil. Ob das was wird?

