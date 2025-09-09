„Let’s Dance“-Star zeigt sich nach Schicksalsschlägen tapfer: „Lachen wiedergefunden“

Jeanette Biedermann blickt auf ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen zurück. 2025 begann für die Sängerin und Schauspielerin mit einer Reihe persönlicher Rückschläge, doch mittlerweile scheint sie wieder nach vorne zu schauen.

Mit ihrem unverkennbaren Optimismus widmet sich Jeanette neuen Projekten, neuen Chancen und einer positiven Lebensphilosophie. Besonders nach intensiven Erfahrungen auf und abseits der Bühne blickt sie nun wieder hoffnungsvoll in die Zukunft.

Jeanette Biedermann und ihre Herausforderungen

Das Jahr begann mit einer einschneidenden Veränderung: Jeanette Biedermann und ihr Ehemann Jörg Weißelberg trennten sich nach 12 Jahren Ehe. Doch beruflich erlebte sie kurze Zeit später ein Highlight, als sie in der RTL-Show „Let’s Dance“ antrat. „Let’s Dance war vielleicht das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben getan habe. Mein Körper befand sich in einem dauerhaften Schockzustand und wusste gar nicht, wie ihm geschah! (…) Das war ein Mammutprogramm. Aber ich würde es wieder tun“, erzählte Jeanette der „Bild“-Zeitung über diese intensive Zeit. Nach acht erfolgreichen Shows folgte eine wohlverdiente Pause.

Ein weiterer Schicksalsschlag traf Jeanette Biedermann mit dem Verlust ihrer Katze Shiva, die im Alter von 19 Jahren starb. „Ich trauere immer noch um sie“, gibt Jeanette offen zu, „ich habe es emotional noch nicht geschafft, sie zu beerdigen.“ Die Bindung zu ihrem Haustier zeigt, wie tief persönliche Verluste sie berühren.

„Let’s Dance“-Star findet neue Stärke

Trotz der Erfahrungen zieht Jeanette Biedermann nach acht schwierigen Monaten ein positives Fazit. „Ich habe viel durchgemacht und wurde sehr im ‚Loslassen‘ geprüft. Das war wohl meine Lernaufgabe. Der Schmerz hat mir an vielen Stellen das Herz gebrochen. Ich habe mühsam alle Teile wieder zusammengefügt und entschieden, dass jetzt ein neues Leben beginnt. (…) Ich habe mein Lachen wiedergefunden“, sagte sie. Ihr neuer Optimismus ist spürbar und gibt einen Vorgeschmack auf alles, was noch vor ihr liegt.

Mit neuem Fokus und Energie startet Jeanette Biedermann ins nächste Kapitel. Bereits am 9. September wird sie in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ ihr TV-Comeback feiern – ihr erster Serienauftritt seit zwei Jahren. Eine Woche später wird sie in der Anwalts-Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“zu sehen sein.

