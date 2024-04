Er spielte Shrek und 500 Days of Summer: Jean-Paul Vignon ist tot (†89)

Es sind traurige Nachrichten, die am heutigen Mittwoch (3. April) um die Welt gehen. Der beliebte Schauspieler und Sänger Jean-Paul Vignon ist im Alter von 89 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Bekanntheit erlangte Jean-Paul Vignon durch sein Wirken in Film-Hits wie „Shrek“ und „500 Days of Summer“, in späteren Jahren wohnte er zahlreichen US-amerikanischen Talkshows bei und stand sogar gemeinsam mit Liza Minelli auf der Bühne. Nun müssen sich Fans und Familie von dem Fernsehstar verabschieden.

Jean-Paul Vignon hat Beachtliches erreicht

Jean-Paul Vignon konnte in den vergangenen Jahren auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Nach dem Beginn seiner Karriere in seiner Heimat Frankreich, wagte Vignon den mutigen Schritt der Auswanderung in die USA. Über seine Beweggründe für diesen Wechsel des Wohnortes berichtete er in seinem Memoir „From Ethiopia To Utopia“.

Jean-Paul Vignon schrieb: „Mein Abenteuergeist sagte mir: Marco Polo zögerte nicht, nach China zu gehen, Henry Morton Stanley zögerte nicht, Zentralafrika zu erkunden und Dr. Livingston zu finden, Christoph Kolumbus zögerte nicht, nach Westen zu segeln und Amerika zu entdecken… Also bist du an der Reihe, die Vereinigten Staaten zu entdecken.“ Diese Entscheidung sollte sich einige Jahre später als goldrichtig erweisen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch als Sänger machte Jean-Paul Vignon eine gute Figur, mit dem Album „Because I Love You“ stieg der Fernsehstar im Jahr 1964 in die Musikwelt ein. In den folgenden Jahren tourte Vignon durch die USA und nahm sogar gemeinsam mit der „3 Engel für Charlie“-Schauspielerin Farrah Fawcett eine Single auf. Die Liste an Fernsehserien, in denen der Schauspieler mitwirkte, ist schier endlos. Relevante Gastauftritte hatte Vignon unter anderem in der Serie „Gilmore Girls“ und in der Seifenoper „Days of Our Lives.“

Um Jean-Paul Vignon trauern neben den Fans des Fernsehstars vor allem seine Ehefrau Suzie Summers und seine zwei Töchter. Der Schauspieler scheint zu Lebzeiten karrieretechnisch alle seine Ziele erreicht zu haben.