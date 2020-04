JayJay Jackpot tot (†32): DIESER Satz machte sie berühmt

Hannover. Deutschland trauert um einen seiner bekanntesten Youtubestars: Jayjay Jackpot ist tot. Der Internetstar aus Hannover starb im Alter von 32 an Herzversagen.

Jayjay Jackpot hatte einen Herzfehler und wurde immer wieder ärztlich behandelt. Nun erlag sie diesem Leiden.

JayJay Jackpot ist tot - Herzfehler

Von ihrer unheilbaren Herzkrankheit wusste JayJay, die eigentlich Janina-Dominique Buse heißt, seit sie zwölf Jahre alt war. „Das war für mich wie in einem Horrorfilm. Von heute auf morgen war ich auf einmal im Krankenhaus und alle haben an mir rumgedoktert“, berichtete sie 2018 in einem RTL-Interview.

Als sie in der Nacht zu Dienstag in der Medizinischen Hochschule Hannover starb, seien ihre Eltern bei ihr gewesen.

So wurde JayJay Jackpot berühmt

Auf YouTube wurde JayJay (266.000 Abonnenten) mit lustig-albernen Videos berühmt, in denen sie die naive Klischee-Blondine mimte. Einer ihrer Kult-Sprüche war „Like a Barbie!" - wie eine Barbie. In vielen Clips zeigte sie, wie man ihrer Meinung nach verschiedenste Alltagsdinge „like a Barbie" erledigte.

Lange war vielen Fans nicht klar, ob sie eine Rolle spielte oder tatsächlich viele Dinge nicht wusste. Auch in RTL2-Formaten hatte sie Auftritte, und zuletzt war laut Bild sogar ein neues TV-Projekt im Gespräch. Dazu sollte es nicht mehr kommen.

Die Fans trauern um die noch so junge Blondine. Wie hart der Abschied ihre Familie und engen Freunde getroffen haben muss, kann man sich ausmalen.

Manager schreibt Abschiedsbrief

Ihr Manager schrieb in einem Abschiedsbrief, der in der Bild veröffentlicht wurde: „Wir wussten, dass es dich jeden Tag treffen könnte. Doch du warst eine Kämpferin. Hast immer dem Tod getrotzt und dich nicht unterkriegen lassen.

Ja, Janina, wir hatten noch viel vor. Wollten dieses Jahr den Neuanfang starten. Nur mal kurz den Tod bekämpfen und dann Videos drehen ... Jetzt ist es anders gekommen.“ (wt)