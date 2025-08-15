Jasmin Wagner: „Ich kann nicht darüber reden, ohne in Tränen auszubrechen“

Eigentlich sollte es ein magischer Moment werden: Jasmin Wagner plante ein großes Abschiedskonzert, um ihre musikalische Karriere gebührend zu beenden.

Die ehemalige Sängerin, bekannt als Blümchen in den 90ern, wollte mit diesem besonderen Auftritt einen finalen und emotionalen Schlussstrich ziehen. Doch ein schwerer Schicksalsschlag machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

In einem ergreifenden Instagram-Video wandte sich Jasmin Wagner nun an ihre Fans und machte eine traurige Ankündigung: „Ich kann mich leider mit meinem Team auf keinen Termin einigen, weil es einen schweren privaten Grund dafür gibt.“

Privater Schicksalsschlag verändert Jasmin Wagners Pläne

Der geplante Auftritt in Hamburg, der als Höhepunkt ihrer Laufbahn angedacht war, musste verschoben werden. Der tragische Grund für die Verschiebung brachte Jasmin Wagner sichtlich aus der Fassung.

Emotional offenbarte sie: „Meine Mama ist sehr schwer erkrankt.“ Während des Videos war sie den Tränen nahe, musste ihre Botschaft sogar kurz unterbrechen. Nach einem Moment der Fassungslosigkeit wendete sie sich erneut an ihre Fans, jedoch mit tränenerstickter Stimme.

Für Jasmin Wagner hat ihre Familie aktuell oberste Priorität, wie sie weiter erklärte. In der schwierigen Situation möchte sie vor allem ihrer Mutter beistehen. „Ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern“, sagte sie.

Sie findet bewegende Worte für Fans

Gleichzeitig betonte sie, wie schwer es sei, unter diesen Umständen eine fröhliche Veranstaltung zu planen. Die Ungewissheit über das Timing erschwert die Situation zusätzlich.

Weil Wagners Mutter an einer schweren Krankheit leidet, gibt es noch keinen Ersatztermin für das Abschlusskonzert. „Im Moment einfach nicht absehbar, weil es für schwere Krankheiten nun mal kein Timing gibt“, fügte die Sängerin hinzu. Trotz der traurigen Neuigkeiten erlebte Jasmin Wagner immense Unterstützung ihrer Fans, die ihr viel Trost und Liebe spendeten.

In einem ergänzenden Statement schrieb die Künstlerin: „Manchmal geht das Leben und vor allem die Familie einfach vor. „Für das Verständnis und die Geduld ihrer Unterstützer war sie überaus dankbar: „Danke für all die Liebe, die ihr mir schenkt.“

Jasmin Wagner hat erneut bewiesen, wie nah sie ihren Fans steht – auch in schwierigen Zeiten. Der Abschied von der Showbühne wird kommen, aber im Moment zählt für sie nur eines: ihre Mutter.

