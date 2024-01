Jasmin Herren braucht dringend Operation – „Bin einfach blind“

Jasmin Herren blickt mit voller Zuversicht auf das neue Jahr – allerdings etwas verschwommen. Im Alter von nur 45 Jahren muss sich die Partysängerin einer schweren Augen-Operation unterziehen lassen.

Lange habe sie die Entscheidung vor sich hergeschoben, doch nun habe sie keine andere Wahl mehr. Bereits in der Kindheit habe sie mit ihrer schlechten Sehkraft zu kämpfen gehabt. Gegenüber „Schlager.de“ erinnert sich Jasmin Herren an einen Moment nur ungern zurück.

Jasmin Herren: „Ich bin blind wie ein Chamäleon.“

„Ich bin blind wie ein Chamäleon. Das muss ich wirklich mal zugeben“, offenbart Jasmin Herren im Interview mit „Schlager.de“. Als Kind wurde ich immer Brillenschlange genannt. Dann habe ich die Brille abgelegt, weil Kinder ja schon sehr gemein sein können. Als ich dann einen Führerschein hatte, habe ich eine Autofahrbrille gekriegt – die trage ich tatsächlich regelmäßig und auch gern. Aber das reicht nicht mehr. Das merke ich. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und ich bin einfach blind.“ Eine Augen-Operation soll deshalb Besserung bringen.

Für das Jahr 2024 hat Jasmin Herren große Pläne. Nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren hat sie erstmal wieder einen festen Partner an ihrer Seite. Der 23-jährige Philipp Bender und seine 22 Jahre ältere Freundin sind jedoch nicht nur privat ein gutes Team. Auch beruflich harmoniert das Paar perfekt. Im vergangenen Jahr haben sie den gemeinsamen Ballermann-Hit „Wir trinken wieder“ rausgebracht.

Jasmin Herren bei „Forsthaus Rampensau“

Nun nehmen sie zum ersten Mal gemeinsam an einem Reality-Format teil. Am Donnerstagabend (4. Januar) wird „Forsthaus Rampensau“ erstmals im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. Die Folgen sind bereits auf Joyn einsehbar. Schon in der ersten Folge muss sich Jasmin Herren scharfer Kritik erwehren.

