Jannik Kontalis‘ irrer Auftritt im WDR: „Gequirlte Scheiße“

Er will Politiker werden, also muss er sich auf wie einer benehmen. Jannik Kontalis ist DER Überraschungskandidat bei der kommenden Kommunalwahl. Ohne eine Partei im Rücken, dafür aber mit Bill Kaulitz als „First Lady“ möchte der Reality-TV-Star Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Dass dazu jedoch mehr gehört, als nur die weißen Zähne im Kameralicht blitzen zu lassen, bekommt er nun im „Kandidat:innencheck 2025“ des WDR zu spüren.

Dort bekommen die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters diverse Fragen gestellt, auf die sie antworten müssen. Es scheint jedoch, als wäre Jannik Kontalis bereits mit der ersten dezent überfordert.

Jannik Kontalis stellt sich im WDR vor

Der WDR wollte nämlich wissen, wie er plane, den Sanierungsstau in seiner Kommune aufzulösen. Was Jannik dazu zu sagen hat? Lies selbst. „Die anderen Kandidaten werden wahrscheinlich auch wieder hier versuchen, eine politisch korrekte Antwort zu finden. Das bekommt ihr von mir nicht. Ihr wisst, es gibt keine gequirlte Scheiße von mir. Ich bin ein Mensch, wie jeder andere. Ich rede einfach geradeaus. Die Frage ist ja eigentlich simpel. Wir brauchen klare Deadlines, wir brauchen klare Verträge, damit es nicht mehr zu einem Sanierungsstau kommt. Und dazu braucht es jemanden, der endlich mal anpackt und durchgreift“, so Kontalis.

Die Frage hat er damit zwar nicht beantwortet, und auch nicht erklärt, was er denn eigentlich anpacken will, aber sei es drum…

Noch besser wird es jedoch kurz vor der dritten Frage, welche weiteren Themen ihm wichtig seien. Zunächst einmal biss nämlich Jannik herzhaft in einen Schokoriegel, fabulierte dann darüber, dass er einen Padel-Court mitten in die Stadt bauen, den Dönerpreis senken und wieder für geöffnete Kioske am Sonntag sorgen wolle. Na, da sind wir ja mal gespannt.