Krachende Wahlschlappe für Jannik Kontalis – jetzt tröstet SIE ihn

Das war ein Satz mit X! Reality-Star Jannik Kontalis (29) wollte in Mönchengladbach Oberbürgermeister werden. Doch das Ergebnis ist eine krachende Niederlage. Gerade mal knapp 0,89 Prozent (Stand: 21:08 Uhr) der Stimmen holte der Ex von Yeliz Koç (31). Politisch ein Reinfall auf ganzer Linie.

Im RTL-Interview zeigte sich Kontalis trotzdem erstaunlich gefasst. „Superhart, tut mir für Mönchengladbach sehr, sehr leid“, sagte er, während andere an seiner Stelle wohl schon den Kopf in den Sand gesteckt hätten. Stattdessen nahm er’s sportlich: „Mir geht es gut. Es war mir eine absolute Ehre, Teil des Ganzen zu sein. Es hat richtig viel Spaß gemacht, und ich bin in der Zeit gewachsen. Es war aufregend.“

Jannik Kontalis scheitert an OB-Wahl

Dabei sah es am Sonntagabend (14. September) erst noch nach ausgelassener Feierlaune aus. Noch bevor die Wahllokale schlossen, stieß der 29-Jährige mit einem Tequila an, und kommentierte das in seiner Insta-Story mit: „Eines Oberbürgermeisters würdig.“

+++ Jannik Kontalis: „Mein Körper hat mir gesagt, du musst Mönchengladbach retten“ +++

Doch Jannik wäre nicht Jannik, wenn er sich von einer Niederlage bremsen ließe. „Ich kann supergut gewinnen, ich kann aber auch supergut verlieren“, betont er und kündigt an, sich weiter politisch einzubringen.

Spannender als sein Wahldebakel ist für viele allerdings die Frage: Wer tröstet den gescheiterten OB-Kandidaten jetzt? Nach dem kurzen Flirt mit Sänger Bill Kaulitz soll es eine neue Frau geben. Im RTL-Gespräch gibt Jannik zu: „Ich bin noch am daten, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand.“

Und dann platzt er doch mit der Wahrheit raus. Sie heißt Yonca, kennengelernt über Social Media. Erst ein paar Likes, dann die erste Nachricht von ihr und schon funkte es. Als die ersten Wahlergebnisse eintrudeln, zeigt er sich gegenüber dem Sender verschmitzt: „Vielleicht tröstet mich ja Yonca.“