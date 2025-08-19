Yeliz Koc packt über Jannik Kontalis aus: Der kontert mit „Rufmord“-Vorwurf

Es ist DAS Tuschelthema der vergangenen Tage. Jannik Kontalis, Oberbürgermeister-Kandidat der NRW-Stadt Mönchengladbach und Bill Kaulitz, Sänger der Band „Tokio Hotel“ zeigen sich innig bei Instagram. Bilder, die eine Diskussion ungeahnten Ausmaßes auslösten.

„Das war einer der schönsten Abende meines Lebens“, schrieb Jannik Kontalis zu den Fotos. Später schob er noch die Worte „Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben“ sowie „Und jetzt f*ckt euch alle“ hinterher. Was genau los war? Unklar. Die Gerüchteküche brodelte.

Yeliz Koc heizt die Gerüchteküche an

Und nun dürfte sich überkochen. Denn am Dienstagmittag meldete sich Janniks Ex-Partnerin Yeliz Koc via Instagram zu Wort. In ihrer Story schreibt die 31-Jährige: „Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen.“

Yeliz weiter: „Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann aber durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich ihn auch nicht outen wollte, aber jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich auch den erneuten Trennungsgrund nennen. Und das war der Grund.“

Jannik Kontalis will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden

Jannik Kontalis äußerte sich kurz darauf selbst bei Instagram und macht seiner Ex schwere Vorwürfe. „Das ist Rufmord auf einem ganz anderen Level. Das ist alles falsch, gelogen und das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht. Wie kannst du dir das Recht rausnehmen und so etwas behaupten? Ich bin gefahren und wollte dich nie wieder sehen, nicht du“, so Kontalis an Koc gerichtet. Und präzisiert weiter: „Bei Rufmord geht es darum, dass du behauptest, ich wäre fremdgegangen, nicht auf wen man steht. Aber wie konnte ich erwarten, dass du das checkst. War mein Fehler.

Eine Anfrage an das Management des Realitystars beantwortete dieses wie folgt: „Jannik Kontalis hat sich bereits auf Instagram dazu geäußert. Fernab davon wird es zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Statements geben.“

Und so bleibt nur zu hoffen, dass sich der TV-Star bei all dem Rummel noch ausreichend um seine Oberbürgermeister-Kandidatur kümmern kann. Im Interview mit dieser Redaktion verriet Kontalis, dass er große Pläne für sein Mönchengladbach habe: „Ich hoffe, die Leute wieder in die Stadt zurückzubringen, weil wir super viel zu bieten haben. Wir haben unter anderem einen superguten Fußballclub.“ Welche Pläne Kontalis noch hat, und was es sogar kostenlos in Mönchengladbach geben soll, kannst du hier nachlesen.