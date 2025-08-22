Jannik Kontalis: Nach Berliner Party-Nacht – SO reagiert Ex Gerda Lewis

Über DIESE Party-Nacht spricht ganz Deutschland: Reality-Star Jannik Kontalis (29) mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) in einem Szene-Club. Beats, Flirts?!, Umarmungen und jede Menge Gerede. Nun schaltet sich seine Ex, Bachelorette Gerda Lewis (32), ein.

Doch statt Eifersucht herrscht Ausgelassenheit. Unter einem TikTok-Video von TV-Bekanntheit Roaya Soraya (34) zu der Thematik schrieb sie: „Ich kann immer wieder nur sagen, dass das Universum immer zu meinem Vorteil gehandelt hat und dass ich in meinem Leben nicht glücklicher sein könnte. Kein Drama, nur innerer Frieden.“ Klare Worte.

Jannik Kontalis: Worte von Ex Gerda Lewis lassen aufhorchen

Die „GNTM“-Beauty war seit Sommer 2023 mit Jannik Kontalis liiert. Nach etwas mehr als einem Jahr war jedoch Schluss. Im November 2024 gab Gerda das Ende der Beziehung öffentlich auf Instagram bekannt. Kurz darauf nahm Jannik an der TV-Show „Prominent Getrennt“ teil. Er und Yeliz Koc zogen in die Villa der Verflossenen und kamen sich dort überraschend wieder näher.

Sie wagten ein Liebes-Comeback, doch auch das hielt nicht lange. Im Sommer 2025 verkündeten beide erneut ihre Trennung. Und der wahre Grund könnte brisanter sein, als bisher gedacht! Nach dem „Bill-Gate“ schrieb Yeliz auf Instagram: „Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen.“

Janniks Statement folgte prompt: „Das ist Rufmord auf einem ganz anderen Level. Das ist alles falsch, gelogen, das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht.“ Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nur eine bleibt vom Drama unberührt: Gerda Lewis.