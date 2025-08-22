Politik-Kollegen schimpfen über Jannik Kontalis: „Klaut sich selbstbewusst sein Wahlprogramm zusammen“

Er ist DIE Politik-Überraschung des Jahres: Jannik Kontalis. Bekannt durch TV-Sendungen wie „Prominent getrennt“ oder seine wilde Partynacht mit Bill Kaulitz, ist der 35-Jährige derzeit in aller Munde. Dazu kommt: Jannik will Bürgermeister werden. Und das nicht etwa von einer kleinen Gemeinde, sondern gleich von einer Großstadt. Mönchengladbach.

Er wolle samstags den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei gestalten, steht für faire Dönerpreise in der Stadt ein, und will Schluss mit „nervigen“ 30er-Zonen machen. Sein Wahlkampfslogan: „Ich bin kein Politiker, ich bin ein Mensch.“

Hat Jannik Kontalis sich bei „Die Partei“ inspiriert?

Und da wurde dann auch die Spaß-Partei „Die Partei“ aufmerksam. Irgendwie kam ihr nämlich der Claim bekannt vor. „Sogar auf unseren alten T-Shirts von 2020 ist mehr Inhalt als in seinem Anzug. Das Zitat ist von unserem aktuellen OB-Kandidaten Martin Sonneborn. Kann Martin etwa in die Zukunft blicken?“, fragt „Die Partei“ Mönchengladbach provokant. Zeigt dazu ein Shirt mit der Aufschrift: „Jeder Mensch ist ein Politiker.“

Doch damit nicht genug des Hohns: „Der Jannik klaut sich selbstbewusst sein Wahlprogramm (2025) zusammen, hauptsächlich bei uns, hat aber irgendwie nicht so ganz verstanden, was Satire ist.“ Ob er hier wirklich geklaut ist, ist zumindest diskussionswürdig, schließlich ist das Zitat nicht exakt dasselbe. Einzig der Punkt mit dem Menschen ist ähnlich.

„Leider sehr geil gekontert“

RTL-Star Andreas Wendt jedoch scheint amüsiert. „Leider sehr geil gekontert und inhaltlich auch noch absolut korrekt. Das Volk ist die Politik, folglich jeder Mensch“, so der Moderator und Unternehmer. Und auch auf den Kommentar, dass es Martin Sonneborn dafür nie ins Trash-TV geschafft habe, reagiert der Fernsehproduzent. „Als Kandidat oder Kandidatin ist das auch keine Kunst. Gibt es ja Tausende von …“

Na, dann sind wir ja mal gespannt, wer am Ende bei der Oberbürgermeisterwahl in Mönchengladbach besser abschneiden wird. Der „Die Partei“-Kandidat Martin Sonneborn oder der parteilose Jannik Kontalis. Der zumindest würde noch prominente Unterstützung erhalten, hat Bill Kaulitz doch bereits erklärt, dass er, sollte er First Lady werden, einiges in der Stadt vor hat. Was das ist, kannst du hier nachlesen.