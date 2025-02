Janina Youssefian: Nach „Promis unter Palmen“-Aus wird abgerechnet

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“ ist nur wenige Minuten alt, da krachte es schon das erste Mal. Als Kim Virginia ihre Konkurrentin Janina Youssefian auf ihre Äußerungen im RTL-„Dschungelcamp“ 2022 (Janina hatte ihre Mit-Camperin Linda Nobat mit den Worten „Geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst“ bedacht) ansprach, warf diese mit dem Wort „Escort“ um sich. Eine Frauenfeindschaft war geboren. Das Ende von Janinas „Promis unter Palmen“-Abenteuer eingeleitet.

Denn fortan hatte sich die 42-Jährige nicht nur Kim Virginia zur Feindin gemacht, sondern auch Lisha. Und wer Lisha kennt, weiß: Mit dieser Frau ist nicht gut Kirschen essen. Wenig überraschend also, dass Yanina schon am Ende der ersten „Promis unter Palmen„-Folge ihre Koffer packen und die thailändische Traumvilla verlassen musste.

Janina Youssefian fliegt bei „Promis unter Palmen“ raus

Für Youssefian jedoch nicht die größte Bestrafung. Im Gegenteil. Im Gespräch mit dieser Redaktion wirkte sie eher ein wenig erleichtert, nicht allzu viel Zeit mit ihren Kontrahentinnen verbracht haben zu müssen.

Sie sei auf „Menschen mit bösartigen Gedanken“ getroffen, verriet uns Youssefian, und daher „sehr glücklich“ das Haus recht schnell wieder verlassen zu haben. Am schlimmsten fand sie übrigens nicht Kim Virginia selbst, sondern Lisha, die schon in der ersten Folge mit – nennen wir es – sehr ausdrucksstarken Worten aufgefallen war. „Stell dir vor, ich müsste jetzt mit der Kim und der Lisha ein Zimmer und ein Badezimmer teilen. No way!“, so die TV-Darstellerin.

Und auch an Konkurrentin Kim Virginia hatte sie noch einen Gruß in petto. „Wer austeilt, muss auch einstecken“, so Janina Youssefian. Klar ist auf jeden Fall: Auch die dritte Staffel „Promis unter Palmen“ hatte wieder einige Zoff-Momente. Einiges musste gar herausgeschnitten werden, wie uns Melody Haase im Interview verriet.