RTL: Jana Ina Zarrella spricht in Show über nackte Begegnung – „Habe einen Schock bekommen“

Am Samstagabend flimmerte „Bin ich schlauer als die Zarrellas?“ bei RTL über die Bildschirme. Dabei mussten sich Giovanni Zarrella und seine Gattin Jana Ina Zarrella einem Intelligenztest stellen. Mit Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders, Moderator Kai Ebel und „Let’s Dance“-Tänzerin Christina Luft traten drei Promis gegen das Pärchen an. Auch die Zuschauer konnten interaktiv mitraten.

Moderiert wurde die RTL-Sendung von Günther Jauch. Und bei der fröhlichen Rate-Runde kam auch das ein oder andere Geheimnis über die Familie Zarrella ans Licht. So sprach Jana Ina Zarrella über einen Nackt-Schock, den sie in Deutschland erlebte.

Das ist Jana Ina Zarrella:

Sie wurde am 12. Dezember 1976 in Brasilien geboren

Jana Ina Zarrella arbeitet unter anderem als Model und Moderatorin

Von September 2017 bis März 2021 moderierte sie auf RTL2 die Kuppel-Show „Love Island“

RTL: Jana Ina Zarrella spricht über eine schockierende Begegnung

„Weshalb warnen einige britische Reiseführer vor einem Saunabesuch in Deutschland?“, wurde in der Show gefragt. Die Antwort-Möglichkeiten: „große Hitze“, „viele Aufgüsse“, „nackte Menschen“ oder „überteuerte Preise“.

Die Promis waren sich einig: Alle entschieden sich für „nackte Menschen“. Und was wählten Jana Ina Zarrella und ihr Gatte Giovanni? Ebenfalls „nackte Menschen“.

Jana Ina Zarrella und Gatte Giovanni testeten ihr Wissen in RTL-Show

Bei Jana Ina kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Das war mein größter Schock in Deutschland, als ich hierhin gekommen bin, dass alle nackt sind in der Sauna. In Brasilien no chance.“

Jana Ina Zarrella testete ihr Wissen auf RTL. Foto: imago / xEventpressxGolejewskix

Und sie führt weiter aus: „Ich kann mich wirklich an diesen Tag erinnern. Ich wohnte noch nicht hier. Ich bin so 1998 wegen einer Miss Intercontinental-Wahl in Deutschland gewesen. Das Finale war hier. Und wir haben tatsächlich einen Auftritt in einer großen Badewelt gehabt. Und wir Mädels aus der ganzen Welt gehen ein bisschen spazieren und gehen in die Sauna rein. Ich habe einen Schock bekommen. Das hat mich geprägt.“

Jana Ina Zarrella wird in der Sauna mit nackten Tatsachen konfrontiert

Oh weia, da kann man nur hoffen, dass sich Jana Ina Zarrella von dem Schock inzwischen erholt hat.

Am Ende waren die Zarrellas übrigens schlauer als 89 Prozent der Deutschen. Damit vertrieben sie Oliver Pocher von Platz Eins. Der erreichte in der vergangenen Show 88 Prozent. (cf)