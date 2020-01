Jan Fedder verstorben – Emotionale Worte von Udo Lindenberg: „Das war schrecklich...“

Jan Fedder ist im Alter von 64 Jahren am 30.12.2019 gestorben.

Hamburg. Der Schock sitzt auch nach mehr als zwei Wochen noch tief: Am 30. Dezember 2019 starb Schauspieler Jan Fedder im Alter von 64 Jahren an Krebs.

Am Dienstag findet im Hamburger Michel eine große Trauerfeier für den „Großstadtrevier“-Star statt – an dem Tag, an dem er 65 Jahre alt geworden wäre. Der NDR übertragt die Trauerfeier live im TV.

Zahlreiche Gäste werden am Dienstagmittag im Michel erwartet, unter anderem viele Prominente, mit denen Jan Fedder befreundet war.

Jan Fedder: Udo Lindenberg spricht über Freundschaft

Auch Sänger Udo Lindenberg und den verstorbenen Schauspieler verband eine tiefe Freundschaft. Jan Fedder stammte gebürtig aus Hamburg, der Rocker lebt seit vielen Jahrzehnten in der Hansestadt.

Jan Fedder und Udo Lindenberg waren gut befreundet. Dieses Bild zeigt die beiden im Jahr 2006 mit Fedders Ehefrau Marion und Schauspieler Heinz Hoenig. Foto: imago images / Strussfoto

Der überraschende Tod von Jan Fedder traf Udo Lindenberg hart. „Der Verlust von Jan ist sehr schmerzlich, er war ein guter Kumpel“, sagte der 73-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich hatte ihm so gewünscht, dass er das mit der Gesundheit noch mal hinbekommt. Dass er nicht so über die Jahre immer tiefer rutscht. Der Krebs, der Sturz, das war schrecklich mit anzusehen und tat mir sehr leid für ihn.“

Udo Lindenberg: „Jan war ein Feiervogel“

Die letzten Jahre waren sicher nicht einfach für Jan Fedder. Aber Udo Lindenberg blickt auch auf bessere Zeiten zurück. Weiter erzählt er: „Jan war ein Feiervogel wie ich. Wir haben uns oft auf dem Kiez gesehen, zusammen gefeiert. Mal in der Ritze, mal in einer bar. Er war Teil unseres Freundes- und Expertenkreises.“

Vor dem ehemaligen Großstadtrevier haben Fans von Jan Fedder Blumen und Kerzen abgelegt. Foto: imago images / epd

+++ Jan Fedder tot: Kultschauspieler von „Großstadtrevier“ gestorben – DAS war sein letzter Wunsch! +++

Dass sich die beiden irgendwann wiedersehen, davon ist der Hitmacher überzeugt. „Ich hab mir und meinen Fans geschworen, dass ich den Club der 100-Jährigen ansteuere. Das Udopium muss noch lange dem edlen Panik-Fan dargereicht werden“ so Udo Lindenberg zum RND.

„Danach, also so 2050 feiern wir im Himmel weiter - dann auf jeden Fall mit Jan.“ (cs)

Die Trauerfeier von Jan Fedder wird am Dienstag, 14. Januar, ab 13.45 live im NDR übertragen.