Jan Fedder (†64): Grab des Schauspielers abgesperrt – Drama auf Friedhof

Hamburg. Er sollte seine letzte Ruhe finden, doch das, was jetzt am Grab des verstorbenen „Großstadtrevier“-Stars Jan Fedder abgeht, ist alles andere als ruhig.

Der Kultschauspieler wurde am vergangenen Donnerstag auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt. Am Dienstag fand im Hamburger Michel die Trauerfeier für Jan Fedder statt – es war sein letzter Wunsch.

Überall in Deutschland und vor allem in der Hansestadt trauerten seine Fans. Mittlerweile pilgerten sogar so viele zu seiner Grabstätte, dass die Verantwortlichen des Friedhofs die Reißleine ziehen mussten.

Jan Fedder († 64): Grab abgesperrt – Drama auf Friedhof

Seine Grabstätte auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Foto: imago images / APress

Oder besser: Die Leine aufspannen mussten. In diesem Fall sogar eine Eisenkette. Denn wie die Bild berichtet, soll das Grab geradezu verwüstet sein.

Zu viele Anhänger ließen sich dort seit Donnerstag blicken. Zu viele Blumen wurden zertreten oder Bierdosen abgestellt. Sprich: zu viele Besucher.

Grabstätte eigentlich noch nicht für Öffentlichkeit bestimmt

Das Schlimme: Eigentlich sollte der Standort des Grabes noch gar nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Ein Fehler, es doch getan zu haben, wie sich jetzt herausstellt.

Jan Fedder spielte 28 Jahre lang den Dirk Matthies im „Großstadtrevier“. Foto: ARD/Thorsten Jander

Das ist Jan Fedder:

Jan Fedder wurde am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren

Er starb am 30. Dezember 2019 in Hamburg

Jan Fedder war Schauspieler

Seine größten Erfolge feierte er mit dem „Großstadtrevier“ und dem Welterfolg „Das Boot“

Jan Fedder war bereits im Jahr 2012 an Krebs erkrankt. Nach jahrelangem Kampf starb der Schauspieler am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Wohnung in Hamburg. In der ARD-Serie „Großstadtrevier“ spielte Jan Fedder den Hamburger Polizisten Dirk Matthies – eine Rolle, für die er gefeiert wurde.

Noch ein Serien-Star an Krebs gestorben

