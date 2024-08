Jan Böhmermann: Kurz nach „ZDF Magazin Royale“ kann es jeder sehen

Jan Böhmermann sorgt nicht selten für Kontroverse – jetzt ist er mit seinem „ZDF Magazin Royal“ zurück aus der Sommer-Pause. Kurz nach der Ausstrahlung herrschte schließlich Gewissheit für den Satiriker und die Show-Macher.

In dem „ZDF Magazin Royale“ präsentiert Jan Böhmermann gesellschaftliche Themen gepaart mit Witz und Ironie. Dazu stößt er auch häufig die ein oder andere Debatte an. Doch hat sich die Rückkehr nach der Sommerpause gelohnt? Jetzt ist klar, welche Quote die Sendung vom Freitagabend (30. August) holte!

Jan Böhmermann weiß jetzt Bescheid

Wie der Branchen-Insider „DWDL“ berichtet, kam die Sendung, die ab 23:15 Uhr lief, auf nur 1,1 Millionen Fans. Bei dem jungen Publikum wurden 12,5 Prozent Marktanteil gemessen. In der halben Stunde war im Programm ein Special der „heute Show“ zu sehen. Dieses kam bei den Jüngeren auf 13,3 Prozent und holte insgesamt durchschnittlich 1,87 Millionen Menschen vor den Fernseher.

Zu Beginn des Abends liefen beim ZDF Krimiwiederholungen: „Jenseits der Spree“ und „Letzte Spur Berlin“ kamen auf einen Wert von 3,63 und 3,24 Millionen Zuschauer (17,7 und 15,8 Prozent).

Dschungel ist starke Konkurrenz

Doch derzeit gibt es in der Prime-Time mit den Dschungel-Legenden auch starke Konkurrenz. Auch am Freitagabend (30. August) präsentierte sich der Dschungel stark. Die Dschungel-Legenden brachten RTL satte 21,9 Prozent Marktanteil ein. Das sind etwas weniger als am Donnerstag. An dem Abend wurde die bisher beste Quote der Staffel ermittelt. Die „Stunde danach“ hielt am Freitagabend 16,3 Prozent der Zielgruppe bei Laune.

Doch der Dschungel ist auch schon fast wieder vorbei. Das große Finale läuft am Sonntag (1. September) Dann haben ZDF und Co. eine starke Konkurrenz-Show weniger zu knacken.