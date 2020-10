Jan Böhmermann: Jetzt greift er zu drastischen Mitteln – doch eine Frage bleibt

Jan Böhmermann (39) ist offline. Ja genau, der Satiriker, dessen große ZDF-Sendung am 6. November startet, hat seine Profile bei Twitter, Facebook und Instagram gelöscht!

Seit etwa 14 Uhr am Freitagnachmittag gelangst du nicht mehr zu @janboehm bei Twitter. Dort erscheint in dem ehemaligen Profil von Jan Böhmermann nur: „This account doesn’t exist“. Bei Instagram das gleiche Spiel: „Sorry, this page isn't available.“

Jan Böhmermann löscht seine Social Media-Accounts

Die Frage, die sich jetzt alle Fans stellen: Warum macht er das? Hat das etwas mit seiner bald anstehenden Show zu tun? Oder etwa mit seinem neu herausgebrachten Buch: „Gefolgt von niemandem, dem du folgst“. Dort hat er Twitter-Beiträge von 2009 bis heute veröffentlicht, die du beim dem Social Media-Dienst nicht mehr nachlesen kannst.

Wie die Berliner Morgenpost schreibt, hat der Satiriker kurz vor seinem Abschied eine kryptische Nachricht bei Facebook veröffentlicht und alle Verschwörungstheoretiker aufs Korn genommen. Auch diese Nachricht ist jetzt nicht mehr zu sehen.

„Hey Leute, ich habe lange überlegt, ob ich das, was nun folgt, schreiben und veröffentlichen soll“, mit diesen Worten soll Böhmermann seinen Text eingeleitet haben, den er in Verschwörungstheoretiker-Manier weiter ausführt. Es gehe „um eine geheime Elite, die die Welt regiert, über uns bestimmt und die ALLES dafür tut, zu verhindern, dass wir darüber reden!“

Bei Youtube wolle er alles um 14 Uhr aufklären. Bislang ist dort aber noch kein Video erschienen...

------------------------------

Das ist Jan Böhmermann:

geboren am 23. Februar 1981 in Bremen

Satiriker, Fernsehmoderator („Neo Magazin Royal“, bald ZDF Magazin Royal), Autor und Musiker

Mit seinem Kollegen Olli Schulz moderiert er den Spotify-Podcast „Fest&Flauschig“

er ist verheiratet und hat drei Kinder

wurde unter anderem durch das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan international bekannt

-----------------------------

Ist das alles nur ein weiterer Werbegag? Oder hat der Moderator keine Lust mehr auf Social Media? Es bleibt spannend. Spätestens am Freitag, 6. November, um 23 Uhr sollten wir Bescheid wissen. (js)