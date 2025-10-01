Jan Böhmermann macht seine Show zur ‚Bares für Rares‘-Auktion

Im „ZDF Magazin Royale“ erwartet Zuschauer normalerweise bissige Satire. Doch Jan Böhmermann stellte diesmal alles auf den Kopf. Unter dem Titel „Lass dich überwachen“ machte er sein Publikum selbst zum Teil der Show.

Schon zu Beginn warnte er die Gäste: „Es könnte sein, dass es heute Abend ein kleines bisschen unangenehm wird“, erklärte Böhmermann. Denn sein Team hatte gründlich recherchiert – alte Fotos, Chats und Social-Media-Beiträge der Zuschauer.

Otto Waalkes malt und „Bares für Rares“-Händler bieten mit

Dabei rückte die 26-jährige Deborah aus Solingen in den Mittelpunkt. Vor zehn Jahren hatte sie auf Reddit ein Selfie hochgeladen. Mit Mütze, Karo-Hemd und Haaren ins Gesicht bat sie damals: „Kann mich jemand zeichnen?“ Doch niemand reagierte. „Das ist wirklich traurig“, fand Böhmermann und startete eine späte Wiedergutmachung.

Ein Kunstkurs aus NRW malte ihr Bild nach, Musiker Aki Bosse versuchte sich ebenfalls, ebenso Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Politikerin Claudia Roth. Für den Höhepunkt sorgte Otto Waalkes. „Und sie hat auch nur ein Auge, das ist sogar sehr gut. Das nehmen wir mal hier und dann sind wir schon so weit“, kommentierte er sein Werk live.

Damit nicht genug: Böhmermann wusste, dass Deborah Fan von „Bares für Rares“ ist. Also holte er Händler wie Christian Vechtel, Sarah Schreiber, Julian Schmitz-Avila und Walter „Waldi“ Lehnertz ins Studio. Die 35 Porträts, inklusive Waalkes-Bild, wurden versteigert. Waldi bot schließlich 3.000 Euro. „Die Produktion hat nicht mehr gehabt“, witzelte Böhmermann.

Deborah durfte am Ende Geld und Kunstwerke behalten. Ab dem 2. Oktober sind ihre Bilder zwei Wochen lang im Kunstmuseum Solingen unter dem Titel „Ein Selfie wie gemalt“ zu sehen.