Trauer um „James Bond“-Star – Tchéky Karyo ist tot

Eine traurige Nachricht überschattet die Filmwelt! Tchéky Karyo ist tot. Der Schauspieler wurde 72 Jahre alt.

Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Karyo starb am 31. Oktober 2025. Er erlag einer Krebserkrankung.

Der „James Bond“-Star war ein in zahlreichen Filmen zu sehen

Der französische Schauspieler war bekannt aus Filmen wie „Nikita“ und „GoldenEye“. Karyo wurde 1953 in Istanbul geboren. Seine Karriere begann erst spät, in den 1980er-Jahren. Trotzdem wirkte er in über 100 Produktionen mit.

Zu seinen frühen Erfolgen zählt „Der Bär“ (1988). Jean-Jacques Annaud führte Regie. Nach ersten Erfolgen in Frankreich gelang Karyo der Durchbruch. Er spielte in Luc Bessons „Nikita“ und „1492 – Die Eroberung des Paradieses“. Ridley Scott führte auch hier Regie.

Auch Hollywood liebte ihn. Er spielte im Actionfilm „Bad Boys“ mit. An der Seite von Will Smith und Martin Lawrence brillierte er. Besonders bekannt war er für seine Rolle in „James Bond 007 – GoldenEye“. Pierce Brosnan verkörperte hier den berühmten Geheimagenten James Bond. Karyos Darstellung als Bösewicht bleibt unvergessen.

Er bleibt für viele Menschen unvergessen

Im Laufe seiner Karriere war Karyo vielbeschäftigt. Er war in „Johanna von Orleans“ (1999) zu sehen. Auch in „Der Patriot“ (2000) spielte er nach Informationen der „Bunten“ mit. Mel Gibson war sein Schauspielkollege. Ab 2014 übernahm er eine Rolle in „The Missing“. Er spielte den Ermittler Julien Baptiste.

Mit seinem Tod verliert die Filmwelt einen großen Schauspieler. Er beeindruckte durch Vielseitigkeit und Präsenz.