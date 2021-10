James Bond: Ex-Star Pierce Brosnan verrät – ER wäre der perfekte Daniel-Craig-Nachfolger

Gerade erst ist der aktuelle Teil der „James Bond“-Reihe in den Kinos gestartet, da geht schon die Suche nach einem Nachfolger für den derzeitigen 007-Star Daniel Craig wieder los.

Nachdem klar wurde, dass „James Bond – Keine Zeit zu Sterben“ der letzte Auftritt für Daniel Craig als Geheimagent im Auftrag Ihrer Majestät ist, wird darüber spekuliert, wer denn der geeignete Nachfolger für den 53-jährigen aus Chester sein könne.

James Bond: Wer wird Nachfolger von Daniel Craig?

Klar ist lediglich: James Bond wird traditionell von britischen Schauspielerin dargestellt. In der Vergangenheit kursierten bereits so illustre Namen wie Idris Elba (bekannt aus den Serien „Luther“ oder „The Wire“), Tom Hardy („Veniom“, „Dunkirk“) oder Luke Evans („Girl on the train“).

--------------------------------------

James Bond: Keine Zeit zu Sterben

„Keine Zeit zu Sterben“ ist der 25. Film der 007-Reihe

Der Film lief am 30. September in den Kinos an

Laufzeit: 163 Minuten

Darsteller: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Lashana Lynch

Regie: Cary Joji Fukunaga

Zur Weltpremiere in London kamen unter anderem Kate Middleton, Prinz William, Prinz Charles und Popstar Billie Eilish

-------------------------------------

Doch nun bringt Ex-Bond-Star Pierce Brosnan noch einen ganz anderen Namen ins Spiel. Im Interview mit „Entertainment Tonight“ sagte der Mann, der James Bond unter anderem in den Filmen „Goldeneye“ oder „Der Morgen stirbt nie“ verkörperte: „Regé-Jean Page wäre wunderbar!“

James Bond: Wäre Regé-Jean Page der perfekte neue 007?

Pierce Brosnan als James Bond. Foto: IMAGO / United Archives

Regé-Jean Page wäre einer der jüngsten „James Bond“-Darsteller aller Zeiten. Der 31-jährige Londoner machte vor allem durch seine Verkörperung des „Duke of Hastings“ im Netflix-Hit „Bridgerton“ Schlagzeilen. Ob es bereits für den neuen James Bond reicht? Wir werden sehen...

Warum „James Bond – Keine Zeit zu Sterben“ für unseren Redakteur eine Enttäuschung war, liest du HIER.