Trauer um „James Bond“-Star: Joe Don Baker ist tot

Die Filmwelt trauert um einen ihrer ganz Großen: Joe Don Baker ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der „James Bond“-Star hinterlässt eine Lücke in Hollywood. Seine Familie bestätigte den traurigen Verlust.

Der britische „Express“ zitiert aus dem Nachruf von Bakers Familie: „Während wir uns von Joe Don verabschieden, bewahren wir die Erinnerungen und die Liebe, die er mit uns geteilt hat. Ruhe in Frieden, Joe Don. Wir werden dich schmerzlich vermissen, aber nie vergessen.“

Baker verstarb am 7. Mai. Über die Todesursache schweigt die Familie.

Hollywood trauert um „James Bond“-Star Joe Don Baker

In den 60ern wurde Baker zum Star. Western wie „Guns of the Magnificent Seven“ machten ihn berühmt. Der Durchbruch kam mit „Walking Tall“ (1973). Als Sheriff Buford Pusser nahm er es mit dem Verbrechen auf. Im gleichen Jahr spielte er einen Mafia-Killer in „Charley Varrick“ – schon war er ein Hollywood-Star.

Bekannt für harte Rollen, überzeugte Baker in Filmen wie „Mitchell“ und „The Outfit“. In „Checkered Flag or Crashed“ traf er auf Susan Sarandon. 1984 glänzte er in „The Natural“, einem Oscar-nominierten Film mit Robert Redford. 1985 sahen wir ihn als Polizeichef in „Fletch“ mit Chevy Chase. In den 90ern spielte er in „Reality Bites“ und „Cape Fear“ mit Robert De Niro.

Für Bond-Fans bleibt Baker unvergessen! Als schmieriger Bösewicht Brad Whitaker in „Der Hauch des Todes“ (1987) kämpfte er gegen Timothy Dalton. Später wurde er zum CIA-Agenten Jack Wade in „Goldeneye“ (1995) und „Der Morgen stirbt nie“ (1997) neben Pierce Brosnan. Eine Bond-Legende durch und durch.