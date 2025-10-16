Trauer um Jack White – Musikproduzent (†85) tot aufgefunden

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das berichtet die „Bunte“ am Donnerstagmittag (16. Oktober). Der gebürtige Kölner ist in seiner Heimat Berlin verstorben.

Erst kürzlich ging die Trennung von Jack White und seiner vierten Ehefrau Rafaella durch die Schlagzeilen. Nun macht seine Todesmeldung die Runde. Der Musikproduzent hinterlässt sieben Kinder.

Jack White ist tot

Der Musikproduzent, mit dem bürgerlichen Namen Horst Nußbaum hieß, landete hierzulande zahlreiche Hits mit bekannten Künstlern. Dazu zählen unter anderem „Looking for Freedom“ von David Hasselhoff oder auch „Gloria“ von Sängerin Laura Branigan. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

+++ auch interessant für dich: Vox: Jack White wird mit 83 Jahren Vater – „Ältester, lebender Doppel-Papa der Welt“ +++

Der siebenfache Vater wurde tot in seinem Haus in Berlin-Grunewald aufgefunden, wie die „Bild“ berichtet. Die Berliner Polizei wurde am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu Whites Villa gerufen. Kriminalpolizisten ermitteln vor Ort.

Fans trauern um Jack White

Erst im letzten Jahr war er gemeinsam mit seiner vierten Ehefrau Rafaella im Vox-Format „Wo die Liebe hinfällt“ zu sehen. Im Oktober 2023 ist Jack White nämlich zum siebten Mal Vater geworden – und das im Alter von 83 Jahren.

+++ auch spannend für dich: „Wo die Liebe hinfällt“: RTL-Star Cosimo wird deutlich – „Sowas hat man noch nie gesehen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wir berichten an dieser Stelle weiter…