„Ich bin geschockt“: Musik-Welt trauert um Jack White (†85)

Große Trauer um Musikproduzent Jack White (†85). Der Schlager-Titan, der mit Künstlern wie Roland Kaiser, Hansi Hinterseer und Audrey Landers arbeitete, wurde am Donnerstag (16. Oktober) tot in seinem Haus in Berlin gefunden. Nach Polizeiangaben wies sein Körper Schussverletzungen auf. Es bestehe der Verdacht auf Suizid. Die Ermittlungen laufen.

White, der eigentlich Horst Nußbaum hieß, galt als einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Er schrieb Musikgeschichte mit Hits wie „Schöne Maid“ und „Schach Matt“. Die Nachricht vom Tod traf viele Weggefährten wie ein Schock. Ralf Moeller (65) erreichte die traurige Meldung um drei Uhr morgens in Los Angeles. „Ich kann das gar nicht glauben“, sagte der Schauspieler zu „Bild“. „Wir haben uns am 11. Oktober noch in Jacks Lieblingsrestaurant, dem Culaccino in Berlin, gesehen. Jack war alleine dort, ich mit Freunden.“

Stars trauer um Jack White

Auch Roland Kaiser (73) trauert. „Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert“, so Kaiser gegenüber „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). „Dass er jetzt so einsam stirbt, hat mich schon sehr traurig gemacht.“ White produzierte 2011 Kaisers Comeback-Album „Alles ist möglich“.

++ MDR setzt „Schlagerhitparade“ ab – Christin Stark reagiert traurig auf das Aus ++

Jacks bester Freund Heinz Schnitzler ist erschüttert. „Ich habe die Todesnachricht heute früh von Jacks Haushälterin bekommen“, sagte er zu „Bild“. „Ich bin so traurig und erschüttert, Jack war seit 64 Jahren mein bester Freund.“ Dabei hatte er in den letzten Tagen viel mit Jack telefoniert und SMS geschrieben und wollte ihn nächste Woche besuchen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Ex-Frau Janine White sagte dem Boulevard-Blatt: „Ich werde ihm immer unendlich dankbar sein für die großartigen Kinder, die wir zusammen haben.“ Auch Volksmusik-Star Hansi Hinterseer (70) verabschiedet sich rührend: „Jack White hat mich 1993 entdeckt und mir eine Musikkarriere ermöglicht, die ich selbst nie geplant hatte. Er hat an mich geglaubt, lange bevor ich es tat. (…) Ich verabschiede mich mit Dankbarkeit. Gute Reise Jack.“

Model Gitta Saxx schrieb bei Instagram: „Ich bin geschockt, das ist ein wirklich tragischer Tod. So ein unfassbar erfolgreiches und sicher auch erfülltes Leben, endet so tragisch!?! Ich mochte ihn sehr!“

Sängerin Tina York reagierte im Gespräch mit „Bild“ tief betroffen: „Er hat immer zu mir gesagt, dass er über 100 Jahre werden wird. Das habe ich ihm geglaubt. Er war so positiv gestimmt, und wir hatten so viel Spaß mit den anderen Schlagerkollegen zusammen.“