Fans von Isi Glück in großer Sorge – jetzt spricht der Mallorca-Star Klartext

Kurz vor dem Saisonende auf Mallorca sorgte Isi Glück nochmal für mächtig Wirbel. Ohnehin brodelt die Gerüchteküche mächtig und nach einer krassen Ansage des Megapark-Stars fürchteten einige Fans schon das Schlimmste.

Doch eines nach dem anderen. Zunächst einmal kündigte Isi Glück am Mittwoch (16. Oktober) an, dass sie endlich „auspacken“ wolle. Das große Rätselraten begann, doch einige Tage später lieferte die 33-Jährige endlich Antworten.

Isi Glück sorgt für Gewissheit

Von einem möglichen Liebes-Aus mit Ehemann Carlos Lucio, dem ehemaligen Geschäftsführer der Diskothek Megapark, war die Rede. Genauso aber auch von einer möglichen Zusammenarbeit mit Rapper Finch und einem neuen Song. Wirklich Angst hatten die Fans jedoch nur bei einem Gerücht, nämlich davor, dass Isi Glück im Megapark aufhören könnte.

Seit Jahren herrscht eine strikte Trennung der Künstler vom Bierkönig und dem Megapark. Für 2025 deutete sich eine Sensation an, nämlich der Wechsel von Mallorca-Königin Mia Julia in den Bierkönig (hier mehr dazu). Einige Fans zählten direkt eins und eins zusammen und befürchteten genauso einen Wechsel von Isi Glück in den Bierkönig. Doch nun sorgte die „Oberteil“-Interpretin auf Instagram für Gewissheit.

Denn die Auflösung zur großen Ankündigung war am Ende „nur“ das erste eigene Album sowie ein Konzert der 33-Jährigen. Einigen Fans reichte das jedoch noch nicht und eine Frau fragte in den Kommentaren: „Dem Megapark bleibst du aber weiter treu?“ Und Isi Glück antwortete kurz, aber deutlich: „Na klar!“ Nach Informationen dieser Redaktion hat der Megapark bereits vorzeitig seinen großen Stars wie eben Isi Glück, Lorenz Büffel und Mickie Krause Drei-Jahres-Verträge angeboten, die wohl auch unterschrieben wurden.