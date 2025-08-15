Isi Glück: Plötzliche Veränderungen! „Spektakulär“

Gute Laune, Partyschlager, Mallorca und ihre strahlenden blonden Haare. All das steht für die „Ballermann-Königin“ Isi Glück. Seit Jahren sorgt sie dafür, dass feiernde Massen an der Playa in Ekstase geraten.

Doch jetzt überrascht die Sängerin ihre Fans: Auf Instagram zeigt sich Isi Glück völlig verändert. Von ihrer blonden Haarpracht ist plötzlich nichts mehr zu sehen. Vielmehr glänzen sie nun in einem Braunton. Es ist aber noch nicht alles…

Isi Glück gibt ihren Fans die Möglichkeit, sie hautnah zu erleben

In einem aktuellen Instagram-Reel weist sie auf unterhaltsame Weise auf ein Gewinnspiel anlässlich ihres Konzerts am 07. November 2025 in Dortmund. Doch was erwartet die Gewinner?

Als besonderes Highlight winkt Fans ein ganz spezielles Erlebnis: Sie können eine Fahrt zum Konzert in Dortmund gewinnen – und das mit keinen Geringeren als Isi Glück höchstpersönlich, Ballermann-Star Ikke Hüftgold und Reality-Star Calvin Kleinen. Eine unterhaltsame Tour dürfte damit garantiert sein!

Isi Glück richtet sich dabei speziell an Cliquen, die sie und die Mallorca-Stars feiern. Doch nun zum zweiten Highlight, welches sofort beim Anblick des Reels ins Auge sticht: Hat sich Isi Glück tatsächlich die Haare färben lassen?

Ein Video, zwei unterschiedliche Versionen des Ballermann-Stars

Nein, tatsächlich hat sich Isi Glück für das Reel einfach zwei verschiedene Perücken aufgesetzt: eine in blond und eine in braun. Kurzerhand ist sie einfach mal in zwei unterschiedliche Rollen geschlüpft.

Ihre Fans bekommen damit einen überraschenden Blick auf zwei Versionen des Ballermann-Stars. Und wie kommt das an? Scheinbar hervorragend. Die Resonanz ist gr0ß. Das zeigt sich an zahlreichen begeisterten User-Kommentaren, die sowohl ihre Looks als auch ihr Gewinnspiel feiern.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare: