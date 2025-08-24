Mallorca-Sängerin Isi Glück ermahnt Ballermann-Fans – „Lasst mich“

Mallorca und Isi Glück – die beiden kann wohl keiner mehr so schnell voneinander trennen. Seit 2017 tritt die Partysängerin regelmäßig im Megapark am Ballermann auf, wohnt obendrein auf der spanischen Touristeninsel.

Einige Fans reisen zur Urlaubssaison extra nach El Arenal, um Isi Glück live zu erleben. Und die 34-Jährige genießt das auch in vollen Zügen. Wären da nicht ein paar Sachen, die ihr bei Auftritten grundsätzlich tierisch auf die Nerven gehen.

Mallorca-Sängerin Isi Glück ermahnt eigene Fans

In einer Fragerunde bei Instagram verrät die Ballermann-Sängerin ihren Fans nun, was genau für sie bei Auftritten ein absolutes No Go ist.

„Was ich persönlich echt nicht leiden kann, ist, wenn Leute direkt an mein Auto kommen, wenn wir grad geparkt haben und irgendwo auf den Parkplatz fahren. Mike geht dann schon rein, baut die Technik auf, ich warte noch im Auto und dann gibt es manchmal Leute, die einfach an mein Auto kommen, die Tür öffnen oder auch die ganze Zeit klopfen. Und ich sitze da alleine und denke mir: ‚Ey, lasst mich jetzt kurz erst mal allein ankommen.‘ Das mag ich nicht so gerne“, so die Sängerin.

Isi Glück: Das nervt sie bei Auftritten

Und nicht nur das kann Isi Glück nicht ab, es gibt sogar noch eine Sache, die sie gerne vermeiden würde. Deshalb ermahnt die TV-Erfahrene ihre Fans jetzt: „Was ich auch nicht mag, ist, wenn mein Auftritt fertig ist, ich gebe da echt 40 Minuten Vollgas, und ich will nach meinem Auftritt einmal kurz runter von der Bühne – in Ruhe – und einmal durchatmen. Manchmal ist es aber so, dass backstage so viele Leute sind, was ich eh nicht so gerne mag, und stehen und warten und mich direkt antouchen und zerren. ‚Komm Foto, Foto, Foto!‘ Wo ich mir denke: ‚Lasst mich bitte fünf Minuten erst mal kurz atmen und dann bin auch wieder am Start.‘“

Doch das ist noch nicht alles! Eine Sache würde Isi auch liebend gerne lieber nicht erleben, wenn sie Auftritte hat: „Natürlich Handys in der ersten Reihe oder generell die ganze Zeit beim Auftritt. Sage ich ja immer wieder, das mag ich nicht so gerne. Ansonsten Flaschen werfen, Becher werfen natürlich…“

Neuer Job für Isi Glück

Im kommenden Jahr ist Isi Glück erstmals als Jurorin bei DSDS zu sehen. Dann wird sie neben Dieter Bohlen auch neben Neuzugang Bushido sitzen, um neue Talente zu bewerten. Die Dreharbeiten für die neue Staffel, die 2026 ausgestrahlt wird, sollen ihrer Aussage nach bald schon beginnen.