Isi Glück macht Bill Kaulitz deutliches Angebot – „Passt sehr gut an den Ballermann“

Isi Glück ist aktuell wohl einer der angesagtesten Stars am Ballermann. Mit Songs wie „Mallearen“ oder „Delfin“ heizt sie den Fans im Megapark auf Mallorca regelmäßig ordentlich ein.

Ihr jüngster großer Hit: „OMG (Ober Malle Geil)“ mit Pietro Lombardi – eine Konstellation, die unter den Fans für viel Diskussion sorgte (wir berichteten). Nun sorgt die Ballermann-Künstlerin mit einem noch wilderen Kollabo-Wunsch für Aufmerksamkeit. Im Interview mit dieser Redaktion verrät Isi jetzt, dass ihr Traum ein gemeinsamer Song mit Bill Kaulitz und dessen Band Tokio Hotel wäre.

„Bill passt sehr gut an den Ballermann“

„Ich würde gerne mit Tokio Hotel einen Song machen“, erklärt sie im Gespräch mit der Redaktion, die sie im Rahmen der Podcastaufnahme „Das 17. Sommerland“ mit Ingo Wohlfeil trifft. Für einen Song mit Tokio Hotel würde die deutschsprachige Künstlerin sogar anfangen, Englisch zu singen, erzählt sie lachend. Fremd ist Bill der Ballermann auf jeden Fall nicht. Vor einigen Monaten statte der Sänger der Playa einen Besuch ab. Dabei scheint er großen Eindruck bei Isi hinterlassen zu haben.

+++ Ballermann-Star Finch mit Ekel-Warnung an Mallorca-Urlauber – „Es ist sehr gefährlich“ +++

„Bill passt sehr gut an den Ballermann, habe ich festgestellt“, erzählt sie im Interview mit dieser Redaktion und fügt hinzu: „Der war richtig cool, der war mal bei einem Auftritt von mir und wir haben uns da kennengelernt und ich hab ihn da so beobachtet, der war da richtig gechillt mit allen Leuten und das hat echt gut zu ihm gepasst.“ Eine passende Songtitel-Idee hat Isi übrigens auch schon: „Ich find dich untergeil in deinem Unterteil“ – eine klare Anspielung auf Isis Song mit Marc Eggers „Oberteil“. Dieser war für einige Monate mit Bill liiert. Die Beziehung der beiden endete jedoch alles andere als gut.

Mehr Nachrichten:

In seiner Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ gab Bill tiefe Einblicke in das Liebeschaos zwischen ihm und Marc. „Ich habe meine Zeit dem Falschen geschenkt“, machte er in der Serie deutlich. Ob der Ballermann damit wirklich Geschichte für ihn ist – oder ob Isi ihn doch noch einmal zurück an die Playa holen kann? Das Angebot von der Malle-Queen würde auf jeden Fall stehen.