Mallorca-Star Isi Glück spricht Klartext – das hält sie wirklich von ihren DSDS-Kollegen

In nur wenigen Wochen geht es wieder los: In Deutschland wird ein neuer Superstar gesucht. DSDS-Aushängeschild Dieter Bohlen macht sich in diesem Jahr gemeinsam mit Rapper Bushido und Mallorca-Partysängern Isi Glück auf die Suche – eine Konstellation, die definitiv für Aufsehen sorgt.

Vor allem Bushido und Dieter Bohlen sind schließlich dafür bekannt, mit ihren provokanten Sprüchen nicht hinterm Berg zu halten. Konfliktpotenzial vorausgesetzt! Im Interview mit unserer Redaktion spricht Isi nun offen darüber, wie sie die Zusammenarbeit mit ihren beiden Jury-Kollegen einschätzt.

„Bin durchaus in der Lage zu sagen, wenn mir mal etwas nicht passt“

„Ich mache mir da nicht allzu viel Sorgen, weil ich glaube, ich verstehe mich immer mit allen Leuten gut und ich sehe da jetzt kein Problem“, erklärt Isi und fügt hinzu: „Ich glaube, die beiden sind sehr professionell, das sind auch Personen, vor denen ich Respekt habe, was den Erfolg angeht. Ich bin zwar aufgeregt, weil es so krass ist, weil es auch für mich einfach große Namen sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe.“

Unterkriegen lassen will sich Isi von ihren männlichen Jury-Kollegen jedoch nicht. Die Musikerin verspricht: Wenn es ihr zu bunt wird, haut sie definitiv auch mal auf den Tisch. „Ich kann über viel lachen, aber ich habe auch meine eigene Meinung, die ich klar sage. Ich sage nicht immer, dass alle meiner Meinung sein sollen, aber ich bin durchaus in der Lage zu sagen, wenn mir mal etwas nicht passt“, macht sie im Interview mit uns deutlich.

Isi Glück: Das macht den perfekten Superstar aus

Auf ihren Jury-Job freut sich die „Delfin“-Interpretin auf jeden Fall sehr. Eine Vorstellung, wie der neue Superstar sein muss, hat Isi auch schon: „Das Wichtigste ist, finde ich, dass man sich vorstellen kann, die Person danach auch im Rampenlicht zu sehen, wenn die Sendung vorbei ist.“

Der neue Superstar müsse in der Lage sein, eine gewisse Bühnenpräsenz mitzubringen. „Da achte ich schon eher darauf, dass das auch jemand ist, der auf Events auftreten kann, der gebucht wird, der einen Laden oder eine Diskothek vollmachen kann, wo die Leute auch kommen. Der muss eine krasse Bühnenpräsenz haben, das ist so etwas, worauf ich den Fokus lege“, erzählt der Mallorca-Star. Isi macht klar: Persönlichkeit ist ihr genauso wichtig wie eine gute Stimme.