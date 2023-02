Iris Klein: Irre Wende im Rosenkrieg! „Ich war ein Miststück“

Ist das Kriegsbeil zwischen Iris Klein, ihrem Ehemann Peter Klein und der Schauspielerin Yvonne Woelke endlich begraben? Nach wochenlangem Terror, der sich vorwiegend in den sozialen Medien abgespielt hat, scheint die Mutter von Daniela Katzenberger plötzlich zurückzurudern.

In einem neuen Instagram-Beitrag entschuldigt sich Iris Klein auf einmal bei ihrem Liebsten. Dabei soll die TV-Darstellerin einem Sender bereits zugesagt haben, in einem exklusiven Interview über das Trennungsdrama auszupacken (Mehr dazu hier). Im Netz behauptet die 55-Jährige nun jedoch, dass sie und Peter sich vertragen hätten.

Iris Klein bittet Peter Klein um Verzeihung: „Es tut mir leid“

Wie soll man da noch mitkommen? Mal werfen sich Iris Klein und Yvonne Woelke die bösesten Dinge an den Kopf, dann kommt es angeblich zu privaten Aussprachen zwischen Peter und seiner Ehefrau, von denen niemand etwas wissen soll. Verständlich, dass sich der ein oder andere Außenstehende fragt, ob das Ganze nur eine reine PR-Show für die Kleins sein soll.

In ihrer Instagram-Story betont Iris Klein jedoch: „Eines kann ich Euch versichern, es war alles kein Fake und keine Show. Ich wünschte, es wäre so gewesen, dann hätte ich meinen Ehemann nicht verloren.“ Offenbar versucht die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin noch zu retten, was zu retten ist. Zu einem gemeinsamen Bild von sich und Peter Klein schreibt sie sogar: „Danke für 20 Jahre wunderschöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Es tut mir leid, dass ich dich öffentlich beleidigt habe.“ Ihrem Mann hat Iris mehrfach vorgeworfen, zweigleisig zu fahren und eine heimliche Affäre mit Yvonne Woelke zu haben.

Iris Klein und ihr Ehemann Peter haben sich endlich vertragen

Vor ihren 465.000 Instagram-Followern gibt Iris Klein nun offen zu: „Ich war ein Miststück und habe viele schlimme Dinge von mir gegeben.“ Sie könne es nicht auf die Beruhigungs- und Schlaftabletten schieben, die sie in den vergangenen Wochen regelmäßig eingenommen hat, denn sie sei stets bei klarem Verstand gewesen.

Weitere News:

Peter Klein scheint Verständnis für die Ausraster seiner Frau aufbringen zu können. Denn wie Iris Klein verrät, sei der Rosenkrieg endlich beendet: „Ich habe ihn um Verzeihung gebeten und er hat mir auch verziehen.“ Unterdessen betont der 55-Jährige in seiner Instagram-Story, dass er sich nichts sehnlicher als Frieden wünsche und dass „wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können“.