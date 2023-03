Iris Klein: Noch-Ehemann Peter macht es offiziell – „Ist man deswegen ein Lügner?“

Große Veränderung bei Peter Klein! Nachdem der Stiefvater von Daniela Katzenberger und deren Mutter Iris Klein vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt gaben, will der gelernte Maler und Lackierer nun offenbar seinen eigenen (neuen) Weg gehen.

So ließ der Noch-Ehemann von Iris Klein am Samstag (4. März) eine Bombe platzen, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte.

Iris Klein: Peter geht überraschenden Schritt

Nutzt er jetzt seine Chance? Durch die vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelkel abseits des „Dschungelcamps“ in Australien war Peter Klein in den letzten Wochen im Fokus der Öffentlichkeit. Während die enttäuschte und scheinbar betrogene Iris Klein in den sozialen Medien trauert und aus der gemeinsamen Finca in Mallorca ausgezogen ist, blickt ihr Noch-Ehemann selbstbewusst in die Zukunft und möchte die aktuelle Aufmerksamkeit für sich nutzen.

Der 63-Jährige verkündete am Samstagabend auf Instagram, für einige berufliche Dinge in Berlin gewesen zu sein – unter anderem hat er nun ein neues Management. Zu einem Foto von Peter Klein, das vermutlich von einer Künstlichen Intelligenz bearbeitet wurde, verkündet er: „Hier ist also der Grund, warum ich mich in Berlin aufgehalten habe. Einige Dinge kann man eben nicht im Vorhinein bekannt geben, da man ja nicht weiß, ob die Gespräche erfolgreich verlaufen, aber ist man deswegen ein Lügner?“

Aufmerksame Fans hatten Peter Kleins Besuch in Berlin bemerkt und ein Treffen mit Yvonne Woelkel vermutet, die ein Geschäft in der Hauptstadt hat.

Doch Peter Klein entscheidet sich aktuell wohl lieber für die Karriere als sein Liebesleben und möchte diese abseits des Familienclans um Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Jenny Frankhauser ankurbeln.

Iris Klein: Peter hat große Pläne

In seiner Instagram-Story verrät der Bodybuilder einen Teil seiner Pläne, will neue Musik veröffentlichen. „Ich bin kein Liederschreiber, ich bin kein Musiker. Ich bilde mir ein, ich kann singen, dann brauch ich natürlich Menschen, die mir helfen beim Songtexteschreiben, Lieder schreiben.“

Er erklärt außerdem, dass sein eigener Song „relativ zeitnah“ produziert werden wird: „Ich denke, das wird richtig toll.“ Gemeinsam mit Iris hatte Peter Klein bereits einen Schlagersong veröffentlicht und war damit auch aufgetreten, aber daran möchte der Stiefvater von Daniela Katzenberger wohl nicht mehr denken, wie er in seiner Instagram-Story weiter erklärt. „Man sollte langsam mal anfangen, nach vorne zu schauen und alles was gewesen ist, einfach mal abhaken. Es gibt genug Dinge, die in der Zukunft geregelt werden müssen.“

Dennoch häufen sich unter dem Instagram-Beitrag negative Kommentare. „Warum das alles plötzlich? Vor einem Jahr hat man von Herrn Klein nichts gehört. Immer nur von Iris. So what?“, schreibt einer. „Wie alle über Daniela Katzenbergers Erfolg versuchen, als Familie einen Teil davon abzubekommen“, kritisiert eine andere. „Fremdschamalarm! Ein in die Jahre gekommener Mann, der eine Karriere im Showbusiness anstrebt und als Visitenkarten ein durch Filter verzerrtes Bild nutzt. Hochnotpeinlich!“, so ein weiteres hartes Urteil. Andere bescheinigen dem Noch-Ehemann von Iris Klein dagegen eine Midlife-Crisis.