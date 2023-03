Iris Klein nackt bei Instagram: Diese Aufnahme war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt

Das Internet vergisst bekanntlich nie. Das wird nun auch Iris Klein zu spüren bekommen. In den sozialen Medien sind pikante Aufnahmen der 55-Jährigen aufgetaucht, die sicherlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind.

Bevor Iris Klein es bemerkt und den Beitrag löschen kann, sind bereits etliche Screenshots davon entstanden. Kurz darauf äußert sich die Mutter von Daniela Katzenberger zu ihrem Skandal-Video. Ohne ihre Fans wäre sie längst aufgeschmissen.

Iris Klein filmt sich in der Dusche und zeigt mehr als gewollt

Zumindest dieses Mal geht es in der Instagram-Story von Iris Klein nicht um ihren Noch-Ehemann Peter Klein. Der Rosenkrieg zwischen den beiden hält nun schon seit mehreren Wochen an. Ein Ende scheint noch lange nicht in Sicht. Da ist so ein Nippel-Blitzer schon mal eine gelungene Abwechslung.

Als Iris Klein gerade für einen Werbepartner Aufnahmen in der Dusche macht, scheint sie nicht daran zu denken, dass sich in der Armatur ihrer Dusche ihr splitterfasernackter Körper spiegelt. In dem glänzenden Metall können Follower der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin ganz klar ihre nackten Brüste erkennen – und das völlig unzensiert. Ups!

Iris Klein betont: „Zum Glück bin ich frisch rasiert gewesen“

Treue Fans des Reality-TV-Stars melden sich sofort zu Wort und teilen Iris Klein mit, dass man in ihrer Instagram-Story mehr als gewollt sehen könne. Der Beitrag wird umgehend gelöscht. „Danke, dass ihr mich gewarnt habt. Da war ja ein Nippel-Blitzer in der Armatur“, bedankt sich die Mallorca-Auswanderin anschließend bei ihren Anhängern. Über den Fauxpas kann die Dreifach-Mama inzwischen lachen. „Zum Glück bin ich frisch rasiert gewesen“, fügt sie hinzu.

Als gestandene Influencerin wolle Iris Klein den Clip am nächsten Tag noch ein zweites Mal aufnehmen. Dieses Mal aber hoffentlich ohne weitere Nackt-Blitzer.