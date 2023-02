Iris Klein: Tochter Jenny in großer Sorge – „So viel Schlimmes gelesen und gehört“

Große Sorge um Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Der 55-Jährigen, die selbst bereits im „Dschungelcamp“ war, scheint es nach dem Fremdgeh-Drama ihres Mannes Peter Klein gar nicht gutzugehen.

Schon seit einigen Tagen teilt die 55-Jährige Sprüche auf Instagram, die zeigen, dass sie tief verletzt ist. Und nun äußert sich auch Tochter Jenny auf Instagram zu Zustand ihrer Mutter Iris Klein.

Sorge um Katzenberger-Mama Iris Klein

Auf die Frage eines Followers hin, wie es ihrer Mama gehe, antwortete Jenny Frankhauser: „Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind.“

Frankhauser weiter: „Ich habe in den letzten Tagen so viel Schlimmes gelesen, gehört und gesehen. So viele Menschen, die sich über meine Mutter lustig gemacht haben oder ihr wünschen, dass es ihr schlecht geht. Ich bin ehrlich, ich muss mich zusammenreißen, diese Drecksmenschen nicht aufs Übelste zu beleidigen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das würde allerdings auch nichts ändern, so Frankhauser. Sie wünsche diesen „kleinen Würstchen“ dagegen, dass sie glücklich mit sich selbst und ihrem Leben werden. „Denn wer so extrem bösartig, missgünstig ist und darüber lacht, wenn jemand so am Boden liegt, kann das nicht sein“, ist sich Jenny sicher.

Mehr Nachrichten:

Zu den Gerüchten um die angebliche Affäre von Peter Klein äußerte sich Jenny dann auch noch. „Ich glaube immer noch fest an meine Mutter und Peter und dass alles wieder gut wird. Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war. Und ja, es wurde sicher Mist gebaut. Aber ich glaube nicht, dass er fremdgegangen ist. Er liebt meine Mutter über alles und ich hoffe so sehr, dass sie sich aussprechen und alles wieder gut wird“, schreibt die 30-Jährige in ihrer Instagramstory. Wir werden sehen, wie das Drama weitergeht.