Iris Klein: Tochter Jenny macht trauriges Geständnis – „Habe mich nicht mehr im Griff“

Jenny Frankhauser meldet sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans auf Instagram. Bei der 30-Jährigen ist aktuell nämlich Einiges los. Denn neben dem Trennungs-Drama zwischen ihrer Mutter Iris Klein und Peter Klein hat sie auch noch ein kleines Baby, um das sie sich kümmern muss.

Immer wieder teilt Jenny Frankhauser Momente mit ihrem Sohn Damian. Doch die Tochter von Iris Klein betont auch, dass sie die Erziehung vor große Herausforderungen stellt. Neulich nahmen sie und ihr Partner Steffen König sich das erste Mal Zeit ohne den Kleinen.

Iris Klein: Tochter Jenny zum ersten Mal ohne Kind

Jenny Frankhauser und Steffen König gönnen sich eine kleine Auszeit im Kino. Auf dem Programm steht dabei der Film „Avatar 2 – the Way of Water“, den vor allem Jenny gerne schauen wollte. Doch wie sie im Anschluss erzählt, endete der Kinobesuch in einem Tränenmeer.

Denn Jenny Frankhauser war dermaßen von dem Film ergriffen, dass ihr die Tränen nur so die Wangen runterkullerten, wie sie in ihrer Instagramstory erzählt: „Ich habe den halben Film geheult, so richtig laut geheult. Ich habe mich nicht mehr im Griff. Ich habe diesen ganzen Film, drei Stunden geheult.“

Iris Klein: Tochter Jenny durch Schwangerschaft verändert

Die Ex-Dschungelkönigin ist nicht mehr dieselbe. Zumindest, was ihre Emotionen angeht, wie sie beichtet: „Die Schwangerschaft, die Hormone haben mich so verändert, ich bin so krass emotional und sensibel.“ Doch nicht nur in der Hinsicht stellt sie Änderungen fest.

Auch ihr Körper habe sich gewandelt, so die 30-Jährige. „Ganz ehrlich, so dick wie aktuell war ich noch nie“, gesteht sie. Das möchte sie aber schleunigst ändern und sagt den Kilos deshalb den Kampf an.

