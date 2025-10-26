Große Änderung im Hause Katzenberger – nach monatelangem Kampf

Reality-Star Iris Klein macht ihre Instagram-Community mit einer Veränderung vertraut. Von nun an heißt sie wieder Katzenberger mit Nachnamen!

Es ist ein neues Kapitel: Endgültig zieht die 57-Jährige einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit mit Ex-Ehemann Peter Klein und gibt den Nachnamen endgültig ab. In einer emotionalen Instagram-Story wendet sie sich an ihre Community.

Iris Klein heißt nun wieder Katzenberger!

Iris Katzenberger erreichten in der vergangenen Zeit zahlreiche Glückwünsche. Nun möchte sie sich bei ihren Fans herzlichst bedanken. Schon im Sommer teilte sie ihre Gedanken zu einer Namensveränderung.

In einem früheren RTL-Interview erzählte Iris: „Ich will den Namen Katzenberger wieder annehmen und da muss ich wirklich kämpfen.“ Nun kann man festhalten: Es ist ihr erfolgreich gelungen!

Sie kann nach vorne schauen

Jetzt kann sich der Reality-Star endlich voll und ganz auf seine Zukunft konzentrieren und die nächsten Jahre mit seinem Partner Stefan Braun planen und genießen. Alle Intrigen, Streitereien und einprägsamen Erinnerungen hinter sich lassen.

Denn: Die vergangenen Jahre waren sehr anstrengend für Iris. Als sie im RTL-Dschungelcamp um die Krone kämpfte, sorgten plötzlich Fremdgehvorwürfe gegen ihren damaligen Ehemann Peter Klein für Schlagzeilen. Er soll sie mit Yvonne Woelke, Reality-Star und damaliger Begleiterin von Ex-Dschungelkönigin Djamila Rowe, betrogen haben. Später wurden sie dann sogar ein Paar.

Doch was damals folgte, war ein öffentlich ausgetragener Konflikt voller Anschuldigungen, Dementis und Meinungsverschiedenheiten. Jetzt scheint endgültig Schluss zu sein. Iris richtet ihren Blick nun vielmehr nach vorn – als Iris Katzenberger.