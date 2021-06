RTL macht's offiziell: SIE ist die Neue bei „RTL Aktuell“

Beim Sender RTL herrscht offenbar Umbruchstimmung. Der Kölner Fernsehsender hat mit dem Ende von Dieter Bohlen bei DSDS und „Das Supertalent“ eine ganz neue Ära eingeläutet.

Während man sich von alten Erfolgsrezepten wie dem Poptitan oder Oliver Pochers Late-Night-Show trennt, begrüßt RTL gleichzeitig ganz neue Gesichter. So auch in der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“.

„RTL Aktuell“: Anna Fleischhauer wird neue News- und Sportmoderatorin

Dort wird in diesem Sommer Anna Fleischhauer zum RTL-Moderatorenteam zustoßen. Die 34-jährige Journalistin steht bereits seit 2015 für die RTL Mediengruppe vor der Kamera. Stolze sechs Jahre lang moderierte sie dort die Formel 1.

Anna Fleischhauer ist in Düsseldorf geboren, fühlt sich aber eher in Köln zu Hause. Foto: IMAGO / Sven Simon

Nun wird sie hauptsächlich die Nachrichten der neuen „RTL Aktuell“ -Ausgabe um 16.45 Uhr moderieren, wie der Sender bekannt gab. Doch so ganz will die gebürtige Rheinländerin dem Sport noch nicht den Rücken kehren. Denn: In der 18.45 Uhr-Ausgabe der Hauptnachrichtensendung wird Anna Fleischhauer zusätzlich die Neuigkeiten aus dem Sport-Ressort präsentieren.

----------------------------------------

Das ist RTL:

RTL Television gibt es seit 1988 in Deutschland

Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen „Radio Luxemburg“

Zu den bekanntesten Sendungen zählen „Exklusiv“, „Explosiv“, „RTL aktuell“ und „Stern TV“

Diverse Unterhaltungsshows wie „Wer wird Millionär“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau", „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let's Dance“ gehören zu den größten Hits des Senders

----------------------------------------

RTL: Anna Fleischhauer machte bereits ihre Ausbildung beim Kölner Sender

„In der Kombination aus News und Sport kommen meine beiden Leidenschaften zusammen, die ich demnächst zu gleich zwei Sendezeiten mit Leben füllen darf“, erklärt die Moderatorin über ihren neuen Job bei RTL.

Nach ihrem Bachelorstudium in Bonn und einem Masterstudium an der Deutschen Sporthochschule in Köln absolvierte Anna Fleischhauer ein zweijähriges Volontariat an der RTL-Journalistenschule. Im Rahmen ihrer Ausbildung arbeitete sie auch für das ZDF in London und für den WDR in Bonn. Zuletzt moderierte sie die „Lokalzeit Ruhr“ im WDR.

----------------------------------------

----------------------------------------

Der Kölner Sender hat übrigens eine weitere neue Moderatorin an Land gezogen. Wer künftig für RTL und dessen Tochtersender Nitro die Europa League und Conference League moderieren wird, erfährst du hier.