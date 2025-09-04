Inka Bause muss Tour absagen – „Bin total traurig“

Sie ist das Gesicht des RTL-Kultformats „Bauer sucht Frau“: Seit 2005 begleitet Inka Bause dort einsame Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe. Neben ihrer erfolgreichen Moderationskarriere schlägt ihr Herz aber auch für den Schlager. 2025 sollte nun eine große Jubiläumstour folgen.

Doch jetzt muss Inka Bause ihren Fans die bittere Nachricht verkünden: Die Konzerte werden abgesagt.

Inka Bause muss Konzerte absagen

In einem Instagram-Reel, das sie aus ihrem Auto aufnahm, wendet sich die gebürtige Leipzigerin direkt an ihre Fans. „Udo Lindenberg hat mal gesungen: ‚Immer lustig und vergnügt, bis der @#%& im Sarge liegt‘. So halte ich’s auch, aber lustig ist mir gar nicht zu Mute“, gesteht Inka Bause offen.

Auch den Grund für die abgesagten Konzerte erläutert die Moderatorin. Der Ticketverkauf lief einfach zu schlecht, um die Tournee in der von ihr gewünschten hohen Qualität umzusetzen. Besonders bitter für die Moderatorin, die in den vergangenen Monaten unermüdlich Werbung für ihre Auftritte gemacht hatte.

Inka Bause: Trostpflaster für ihre Fans

Eigentlich wollte Inka Bause gemeinsam mit ihren Fans die Songs ihres neuen Albums feiern, die erstmals von ihrer eigenen Plattenfirma produziert worden sind. Vor allem in den neuen Bundesländern, die ihr besonders am Herzen liegen, wollte sie für gute Stimmung sorgen. „Ich bin total traurig, aber es ist nicht zu ändern“, gesteht Bause auf Instagram.

Ganz ohne Live-Auftritte müssen sich ihre Anhänger allerdings nicht zufriedengeben. Im November stehen Konzerte im Berliner Admiralspalast und in Bad Elster weiterhin auf dem Plan. Alle bereits gekauften Tickets für die abgesagten Shows werden erstattet.

Für die enttäuschenden Verkaufszahlen hat Inka Bause eine eigene Erklärung. Im Juli äußerte sie sich in einem Interview mit „t-online“ besorgt über den Aufstieg der AfD im Osten Deutschlands. Aussagen, die nach ihrer eigener Einschätzung bei manchen Fans nicht gut ankamen. Doch ihr klares Fazit: „Ich würd’s immer wieder tun!“