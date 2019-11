Inka Bause platzt der Kragen: Fiese Lästereien wegen...

View this post on Instagram

Schiffstaufe auf der MSC Grandiosa in Hamburg - die wird dem Namen des Schiffes absolut gerecht! Wenn mir das einer am 9.11.1989 prophezeit hätte...ich hätte es nicht geglaubt! Was für ein Tag. Was für 30 Jahre! Ich wünsche Euch, dass Ihr alle da draußen einen Grund zu feiern habt oder einen findet! Danke der MSC für die Einladung. #mscseaside#mscgrandiosa#inkabause