Inka Bause: Nach letzter „Bauer sucht Frau“-Folge gibt es keine Zweifel

Staffelfinale bei „Bauer sucht Frau“! Am Montagabend (16. Dezember) lief bei RTL die letzte Folge der Jubiläumsstaffel mit Inka Bause. Doch die Primetime war auch an diesem Abend wieder hart umkämpft. Konnte man sich da mit den Liebesgeschichten auf den Höfen durchsetzen? Ein Tag nach der Ausstrahlung sickert die Nachricht durch.

Inka Bause kann nach „Bauer sucht Frau“ jubeln

In Sache Quote war die diesjährige Staffel von „Bauer sucht Frau“ wohl eine Achterbahn der Gefühle für Inka Bause und ihr Team. Feierte man in einer Woche große Erfolge, erlag man kurz darauf wieder der starken Konkurrenz in der Primetime am Montagabend. Für die letzte Folge der Staffel gibt es da eine eindeutige Tendenz.

+++ Inka Bause verliebt bei „Bauer sucht Frau?“ „Würde mir Nummer geben lassen“ +++

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten insgesamt 2,99 Millionen Menschen bei „Bauer sucht Frau“ ein. Mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent konnte sich RTL damit vom Tief der vergangenen Woche erholen. In der jüngeren Zielgruppe waren rund 0,55 Millionen Zuschauer dabei – Platz zwei in der Primetime.

Inka Bause nur knapp hinter ARD und ZDF

An der ARD und dem ZDF kam man an diesem Abend wie so oft jedoch nicht vorbei. Die Sonderausgabe „Brennpunkt: Kanzler ohne Vertrauen“ verschaffte der ARD beispielsweise 3,56 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit. Das ZDF freute sich über insgesamt 3,48 Millionen Menschen, die sich für den Film „Zitronenherzen“ entschieden haben.

+++ „Bauer sucht Frau“: Abruptes Ende in Kuppelshow – Kandidatin zieht die Reißleine +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das war es nun erst einmal mit der beliebten RTL-Kuppelshow. Nach dem Finale gibt es bei den Fans jedoch keinen Grund den Kopf hängenzulassen. Alle Staffeln von „Bauer sucht Frau“ gibt es in der Mediathek bei RTL+ im Stream.