Inka Bause über Tour-Absage – „Na klar fällt man in ein Loch“

Die für den Herbst geplante Jubiläumstour von Inka Bause wurde abgesagt. Die Ticketverkäufe blieben hinter den Erwartungen zurück. Inka Bause ringt mit der Absage, doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Ihre Fans müssen jedoch auf einzelne Auftritte verzichten, bis neue Termine geplant werden.

Für Inka Bause liegen die Gründe nicht nur im schwierigen Marktumfeld. Sie macht auch ihre klare Haltung gegen rechte Tendenzen verantwortlich. Politische Statements hätten nachweislich zu sinkenden Kartenverkäufen geführt. Sie betont gegenüber der „SuperIllu“: „Ich würde es immer wieder tun.“ Dennoch trifft die Absage die Moderatorin und Sängerin empfindlich.

Absage trifft Inka Bause hart

Auch wenn sie für ihre Haltung einsteht, nimmt Inka Bause die Absage mit: „Na klar fällt man nach einem verlorenen Kampf in ein Loch. So ist es auch bei mir und meinem Team.“ Doch sie lässt sich nicht unterkriegen: „Aber wie bei einem Unternehmer, Sportler, Politiker heißt es: ‚Krone richten, weitermachen‘.“

Ihre Liebe zur Musik bleibt ungebrochen. Inka Bause konzentriert sich auf die Menschen, die Tickets gekauft haben: „Ich schaue auf die Menschen, die Tickets gekauft haben, nicht auf die, die keine gekauft, oder sie sogar zurückgegeben haben.“ Die Motivation für neue Projekte bleibt bestehen.

Inka Bause plant weiterhin Auftritte

Sie bereut keine ihrer Aussagen: „Ich bin mir bewusst, wie gut es mir geht. Dennoch war es ein Dämpfer, ein Rückschlag. Nicht genug Karten zu verkaufen, ist kein Kompliment.“ Trotzdem finden im November Konzerte in Berlin und Bad Elster statt. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet.

Für Inka Bause ist es nicht die erste ausgefallene Tour.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen und News gibt es hier:

2021 stoppte Corona die Tour von Inka Bause, auch 2022 fehlten die Verkäufe. Neue Tourpläne stehen vorerst nicht an. Die finanzielle Lage vieler Fans und die unruhige Welt machen langfristige Planung schwierig. Inka Bause setzt dennoch weiter auf Musik und positive Erlebnisse.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.