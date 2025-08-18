RTL-Star lässt die Liebesbombe platzen: „Glücklich vergeben“

Nur wenige Wochen nach dem Ehe-Aus mit Annika sucht „Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo Peters wieder die große Liebe.

Dies verkündete der RTL-Bekannte offen auf Instagram. Nun scheint sich die Suche bereits gelohnt zu haben. „Ich bin auf jeden Fall glücklich vergeben“, verrät er seinen Fans stolz in einer Fragerunde.

Ingo Peters bringt sich bei RTL-Zuschauern ins Gespräch

Ingo, auch als „Ingonator“ bekannt, gestand während der Instagram-Session: „Ich wünschte, ich hätte sie schon vor sechs Jahren kennengelernt.“

Seine neue Partnerin bleibt bis zu einem großen RTL-Event geheim. Dabei handelt es sich um den Benefiz Cup Dresden 2025, wo weitere Details folgen sollen.

Ingo weist auf weitere Überraschungen hin

Seine Instagram-Stories schüren zudem Vorfreude: „Da wird es bestimmt sowieso noch mal was ganz Großes geben.“ Es bleibt offensichtlich spannend für die RTL-Community, da Ingo durch offenen Umgang stets im Gespräch bleibt. Nur wenige Monate nach seiner Trennung fand er damit neuen Mut zur Zukunft.

Wo Annika der Vergangenheit angehört, blickt Ingo optimistisch nach vorne mit Aussichten für Fans! Dort bleibt er unvergleichlich…

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.