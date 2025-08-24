Stefanie Hertel fordert bei „Immer wieder sonntags“: DIESES Körperteil soll ins Bild

Am Sonntagmorgen (24. August) moderiert Stefanie Hertel als Vertretung für den ausfallenden Kult-Moderator Stefan Mross die vorletzte Ausgabe des ARD-Musikformats „Immer wieder sonntags“.

Sie trat in große Fußstapfen: Ihr Ex Stefan Mross ist wegen des Trauerfalls seiner Mutter nicht dabei. Unterstützung erhielt sie von Schlagersängerin Uta Bresan: Sie stand ihr nicht nur als Moderatorin zur Seite, sondern trat auch selbst auf.

Mit ihrem Schlager-Partysong „Feueraugen“ wollte sie die Zuschauermenge ordentlich zum Beben bringen. Doch bevor sie überhaupt auftreten konnte, stellte Stefanie Hertel eine kuriose Forderung an den „Immer wieder sonntags“-Kameramann.

Kurz vor Utas Auftritt zeigte Stefanie Hertel auf ganz eigene, kuriose Weise, wie sehr ihr die Sängerin am Herzen liegt und wie begeistert sie von ihrem Hit ist.

So wählte sie für die Anmoderation folgende überraschende Worte: „Ich freue mich jetzt auf meine liebe Kollegin. Lieber Holger! Der steht hier hinter der Steadicam, den können Sie nicht sehen. Film mal bitte meine Augen, komm einmal ganz nah heran! Im Pass steht, dass ich grau-blaue Augen habe. Aber wenn ich so richtig voller Euphorie bin, dann können die auch schon einmal Funken sprühen. Dann gibt es hier Feueraugen und genauso heißt das Lied von meiner lieben Uta Bresan.“

Die Meinungen der ARD-Zuschauer sprechen eine eindeutige Sprache

Ob die „Immer wieder sonntags“-Moderatorin dieses Statement vorbereitet hatte oder, ob es spontan war, bleibt ungewiss. Es zeigt aber, dass Stefanie Hertel ihren Moderationsjob souverän meistert.

Zahlreiche Fans erkennen ihre Leistung ebenfalls auf Facebook an. „Als Mann sag ich: ‚Weiter mit diesen Moderatorinnen‘“, schreibt ein Zuschauer begeistert. Ein weitere Nutzerin stimmt ihm zu: „Uta und Stefanie haben Stefan sehr gut vertreten.“ „Stefanie Hertel macht es wirklich super“, merkt eine andere Dame an.

Schnell wird deutlich: Stefanie Hertel wird von den „Immer wieder sonntags“-Anhängern mit offenen Armen empfangen und begeistert gefeiert. Es bleibt spannend, ob man sie noch ein weiteres Mal – vielleicht sogar gemeinsam mit Stefan Mross – in der ARD-Kult-Show bestaunen darf.