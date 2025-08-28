Stefan Mross kehrt zu „Immer wieder sonntags“ zurück – doch das ist noch nicht alles!

Stefan Mross moderiert wieder „Immer wieder sonntags“. Nach dem Tod seiner Mutter kehrt er diese Woche vor die Kamera zurück.

Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross wieder seinem Publikum zeigen und „Immer wieder sonntags“ an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag präsentiert er die letzte Live-Sendung der Staffel im Europa-Park Rust.

Der SWR gab bekannt, dass Mross im Jahr 2024 erneut die beliebte Live-Show moderieren wird. Mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte „Immer wieder sonntags“ einen Marktanteil von 16,92 Prozent.

Der Moderator gehört seit 2005 zum festen Team und prägt das Format durch seine Auftritte. In der letzten Woche übernahm seine Ex-Frau Stefanie Hertel die Sendung, da Mross eine Trauerpause einlegen musste. Für ihn sprang seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein. Auch 2010 wurde er während seiner Abwesenheit wegen eines Trauerfalls vertreten. Mross begrüßt an diesem Sonntag Stars wie Nicole und Beatrice Egli live auf der Bühne.

Die Show wird seit Jahren in einer Freiluftarena produziert und erfreut sich großer Beliebtheit. Der SWR bestätigte ein Detail zu Stefan Mross: „Sein Vertrag werde verlängert.“ Auch in der nächsten Saison führt der 49-Jährige wieder durch die Show. Fans und Crew blicken optimistisch auf die kommende Staffel.

