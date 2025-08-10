Stefan Mross will „Immer wieder sonntags“ verschieben: Kiwi muss sich warm anziehen

Er gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern des Landes. Mit Songs wie „Verdammt, ich lieb‘ dich“, „Du bist mein Glück“, „Ich hab‘ geträumt von dir“ oder „Idiot“ schuf er Songs für die Ewigkeit – die Rede ist natürlich von Matthias Reim.

Bei „Immer wieder sonntags“ jedoch trat der Superstar des deutschen Schlagers noch nie auf. Warum, das schien auch ARD-Moderator Stefan Mross bis zu diesem Sonntag (10. August 2025) nicht so ganz genau zu wissen.

„Ich habe zum Matthias mal gesagt: Warum warst du nie bei ‚Immer wieder sonntags‘? Das ist wirklich ein Gast, wo ich sage, der steht eigentlich noch auf meiner Gästeliste“, so Mross. Glücklicherweise hatte er jemanden neben sich sitzen, der ganz genau wusste, warum Reim ihn bisher nicht beehrt hatte. Matthias‘ Sohn Julian Reim.

ARD-„Immer wieder sonntags“ Gäste am 10. August 2025:

Kastelruther Spatzen

Bernhard Brink

Schürzenjäger

Julian Reim

Laura Wilde

Anna Maria Zivkov

Impulso Tenors

Rudy Giovannini

Natalie Holzner

Mara Kayser

„Ich habe ihn letzte Woche das selbe gefragt. Es ist einfach zu früh. Die Show ist einfach zu früh“, so Reim. Nachvollziehbar, gehört Matthias, wie er uns einst berichtete, doch zu den Menschen, die am besten in der Nacht arbeiten. Um zehn Uhr im Europapark Rust auf der Matte zu stehen, das passt dann einfach nicht.

Alles für Matthias Reim

Doch Stefan Mross wäre nicht Stefan Mross hätte er nicht auch für dieses Problem eine Lösung. „Okay, wenn Matthias Reim kommt, dann werden wir die Show auf zwölf Uhr verschieben. Das werden wir so machen“, verspricht der „Immer wieder sonntags“-Moderator.

Na, da wird sich Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel ja freuen. Schließlich beginnt ihr „Fernsehgarten“ im ZDF ebenfalls um zwölf Uhr mittags. Kommt es also zum Quotenduell der beiden Sonntags-Stars? Wir wagen es dezent zu bezweifeln. Aber warten wir doch erst mal ab, was Matthias Reim zu der spontanen Idee von Stefan Mross sagt.

