„Immer wieder sonntags“: Zehnjähriger betritt die Bühne – was dann passiert, ist kaum zu glauben

Bereits seit dem Jahr 1995 begeistert die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ ein Millionenpublikum. Seit 2005 moderiert Stefan Mross die Unterhaltungssendung und überzeugt die Zuschauer vor den Fernsehern und das Publikum im Europapark Rust mit seiner charmanten und humorvollen Art.

Am Sonntag (7. September) flimmert eine ganz besondere Ausgabe der Musikshow über die Bildschirme. Unter dem Motto „Best of 2025“ lässt der Moderator die vergangene Saison Revue passieren und präsentiert das ein oder andere Highlight. Doch ein zehnJähriger Junge erregt an diesem Vormittag ganz besonders viel Aufmerksamkeit.

Mit seinem Song „Universo“ eröffnet Giovanni Zarrella die Sonderausgabe von „Immer wieder sonntags“. Die Sonne scheint im Europapark Rust und die Zuschauer klatschen fröhlich im Takt mit. Es folgen stimmungsvolle Auftritte von Schlagerstars wie Bernhard Brink, Christin Stark, den Amigos und Ben Zucker. Doch das Herz der Zuschauer klaut jemand ganz anderes.

Denn als nächstes ist der kleine Dominik an der Reihe. Stefan Mross begrüßt den zehnjährigen Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter und Tante aus Ravensburg angereist ist. Im Schlepptau hat er sein Kuscheltier „Pandi“, ein flauschiger kleiner Panda. Der Moderator stellt zunächst fest, dass alle Hobbys des Jungen mit dem Buchstaben „T“ anfangen. Dominik spielt Theater, Tennis und Trompete. Seine Katzen heißen Timmi und Tara und sein Lieblingsfußballspieler ist Thomas Müller.

Der Traumberuf des „Immer wieder sonntags“-Gastes ist jedoch der des Moderators. Doch auch als Sänger würde Dominik gerne Karriere machen. Jetzt wagt er den ersten Schritt in diese Richtung und performt live auf der großen Bühne den Song „Major Tom (…völlig losgelöst)“ von Peter Schilling. Als der kleine Junge anfängt zu singen, traut das Publikum seinen Ohren kaum. Der Zehnjährige zeigt sich selbstbewusst, singt engelsgleich und animiert die Zuschauer sogar zum Mitmachen. Mit diesem Talent hat im Fernsehstudio garantiert niemand gerechnet!

Auch „Immer wieder sonntags“-Legende Stefan Mross zeigt sich beeindruckt und schwärmt: „Der sägt an meinem Stuhl. Man muss sich mal als zehnjähriger dahinstellen und dieses schwierige Lied singen. Ein großes Kompliment, das hast du ganz toll gemacht.“ Als Belohnung überreicht der Moderator Dominik ein ganz besonderes Geschenk. Der Zehnjährige darf sich über ein Trikot von seinem Lieblingsspieler Thomas Müller freuen.