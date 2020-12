„Immer wieder sonntags“: ARD zieht wegen Rundfunkgebühr Reißleine – mit Folgen für Stefan Mross

Zumindest Fans von „Immer wieder sonntags“ werden traurig sein...

Die ARD-Show wird im kommenden Jahr 2021 anders ablaufen als noch gewohnt. Der Grund liegt in der Politik. Jetzt muss die ARD Konsequenzen ziehen – natürlich mit gravierenden Folgen für Moderator Stefan Mross.

Denn die ARD muss sparen. Spätestens seit der Nicht-Erhöhung der Rundfunkgebühren – auch oder gerade bei „Immer wieder sonntags“.

„Immer wieder sonntags“: ARD trifft radikale Entscheidung

Es war kein leichtes Jahr für die öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Co. Die Corona-Pandemie und die gecancelte Erhöhung des Rundfunkbeitrags wirken sich auf den Haushalt der Rundfunkanstalten aus – und Shows wie „Immer wieder sonntags“ bekommen die Konsequenzen zu spüren.

Schlechte Nachrichten für „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und alle Fans der Sendung. (Archivfoto) Foto: Patrick Seeger/dpa

Wie „Bild“ berichtet, stehen Unterhaltungssendungen jetzt besonders auf dem Prüfstand. „Auch bei einem Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro wird die ARD in den kommenden Jahren äußerst diszipliniert wirtschaften müssen“, so eine ARD-Sprecherin.

-------------------

Das ist die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Mross heiratete seine Anna-Carina in der Show von Florian Silbereisen

---------------------

Als erste Maßnahme wird „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross im kommenden Jahr nur noch 12 statt 16 mal ausgestrahlt. Der Grund: Die ARD stellt die finanzielle Unterstützung der Sendung ein, bisher wurde die Sendung gemeinsam mit dem SWR finanziert.

„Immer wieder sonntags“: SO teuer ist eine Folge

„Die Gemeinschaftsmittel stehen 2021 nicht mehr zur Verfügung“, erklärte ein ARD-Sprecher gegenüber „Bild“.

---------------

Mehr TV-News:

----------------------

Eine „Immer wieder sonntags“-Ausgabe kostet rund 300.000 Euro – Kosten, die der SWR ab kommendem Jahr alleine aufbringen muss. Trotzdem ist die Produktion der Show angeblich sicher, versichert der Sprecher – der Vertrag bis 2023 sei gerade erst verlängert worden.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schock für Stefan Mross! Foto: imago images / Kirchner-Media

Rundfunkbeitrag bleibt bei 17,50 Euro

Nach den gescheiterten Eil-Anträgen vor dem Bundesverfassungsgericht müssen sich ARD, ZDF und Deutschlandradio über ihre Finanzplanungen für das kommende Jahr lehnen und das fehlende Beitragsplus von 86 Cent kompensieren. Am Dienstag wies das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Eil-Anträge der Sender zur Blockade aus Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021 auf 18,36 Euro ab. Für Haushalte in Deutschland werden damit vorläufig weiterhin jeden Monat 17,50 Euro Rundfunkbeitrag anfallen.

+++ „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross mit großer Ankündigung – es geschieht am Samstag +++

Ob der Beitrag langfristig trotzdem um 86 Cent steigt, ist unklar. Im Hauptverfahren werden die Richter erst später entscheiden.(kv mit dpa)