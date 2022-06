„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross erfährt nach ARD-Show DAS und flippt aus

Was für ein Wahnsinns-Start! Am vergangenen Sonntag (12. Juni 2022) feierte Stefan Mross den Auftakt der neuen „Immer wieder sonntags“-Saison. Mit dabei: Stars wie Michelle, voXXclub und Giovanni Zarrella.

Verständlich also, dass etliche Zuschauer am Sonntagmorgen die ARD einschalteten und beim „Immer wieder sonntags“-Start dabei sein wollten. Dass es aber SO viele Zuschauer werden, damit hätte wohl selbst Stefan Mross nicht gerechnet.

„Immer wieder sonntags“: Top-Quote zum Saisonstart in der ARD

„Gigantisch!! Wir sind in der Geschichte von 'Immer wieder sonntags' noch nie (!) so erfolgreich eingestiegen… 17,5% Marktanteil ist der Lohn für eine ganz harte, heiße und spezielle Aufbauwoche. Danke an das SWR-Fernsehen, mein Team Kimmig Entertainment GmbH und dem Europa-Park für Eure beispiellose Arbeit“, flippt der Entertainer bei Instagram geradezu aus.

Verständlich, das ist wirklich eine Top-Quote. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte „Immer wieder sonntags“ zwar 'nur' 6,7 Prozent, aber auch das ist für die ARD-Show noch immer ein guter Wert.

„Immer wieder sonntags“: Beatrice Egli in der nächsten Show dabei

Auf den Lorbeeren ausruhen wolle sich Stefan Mross allerdings nicht, wie er auf Instagram versicherte. Er wolle „fleißig und zielstrebig weiterarbeiten“, so der 46-Jährige. Und damit kann er bereits am Sonntag loslegen. Dann darf Mross nämlich Stars wie Beatrice Egli, DJ Herzbeat feat. Joey Heindle oder Mirja Boes & Band begrüßen.

