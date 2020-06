„Immer wieder sonntags“: Irrer Witz über Florian Silbereisen – „Da hängt der Florian...“

Normalerweise ist bei „Immer wieder sonntags“ immer viel los! Fans füllen die Reihen im Publikum, überall wird mitgeklatscht und mitgesungen...doch seit Corona ist so einiges anders und Stefan Mross stellt sich der Herausforderung, die Fernsehzuschauer trotzdem in gewohnter „Immer wieder sonntags“-Manier zu unterhalten.

Das mag zwar so manches mal eine Herausforderung sein, doch an diesem Sonntag kann nichts und niemand die Stimmung von Stefan Mross trüben! Das macht er gleich zu Beginn von „Immer wieder sonntags“ mit einer klaren Ansage deutlich.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross mit klarer Ansage

Fans von Stefan Mross mögen sich erinnern – vor gut einer Woche hat er seiner Anna-Carina Woitschak vor laufenden Kameras bei der „Schlagerlovestory 2020“ von Florian Silbereisen das Ja-Wort gegeben. Und das Glück sieht man ihm an!

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak gaben sich im TV das JA-Wort. Die kirchliche Trauung soll später folgen. Foto: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

„Es gibt Leute, die sagen, was ist denn jetzt so anders?“, spielt Mross auf die Zeit nach der Hochzeit an. Klar, man sei genau so zusammen wie vorher, geändert habe sich doch eigentlich nur etwas auf dem Papier, würden manche sagen. Aber nicht Stefan Mross! „ich sag's ihnen ganz ehrlich“, macht er klar...„die Sonne strahlt noch viel mehr wie je zuvor, die Luft fühlt sich noch viel wärmer an“. Hach... da liegt Liebe in der Luft!

----------------------------

Mehr Promi-Themen:

„Fernsehgarten“: Fans flippen aus – „Im Ernst? SIE ist mit dabei?“

Florian Silbereisen verrät mit einem Lächeln: „Wir sind...“

„Tagesschau“: Pech für Judith Rakers – kurz vor der Show passiert DAS

----------------------------

Live-Hochzeit bei Florian Silbereisen

Und das, nachdem Corona ihm und seiner Liebsten zu Beginn des Jahres einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Eigentlich wollten Stefan Mross und Anna-Carina bereits am 3. März im kleinsten Kreis heiraten. Doch die Hochzeit platzte. Aus Angst, dass die Eltern sich mit dem Coronavirus anstecken könnten.

-----------------------------

Das sind die Gäste bei „Immer wieder sonntags“:

Die jungen Thierseer

Giovanni Zarrella

DJ Herzbeat&Sonia Liebing

Francine Jordi

Anna-Carina Woitschak

Marie Reim

Michael Holm

Gilbert

Christina Marie Sieber

--------------------------------

+++ „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verspricht krasse Änderung – „Nächste Woche gibt es...“ +++

Anna-Carina Woitschak wird mit Kutsche auf die Bühne gefahren

Anfang Mai hieß es dann noch, die Hochzeit sei auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch dann bot Florian Silbereisen wohl die ganz große Bühne an.

Mit einer Kutsche kam seine Anna-Carina im Brautkleid auf die Bühne gefahren. Stefan Mross rang im Live-TV sichtlich um Fassung. Unter Applaus und Herzchen-Regen haben sie sich schließlich das Ja-Wort. Und seither für Stefan Mross die Welt irgendwie schöner. Muss Liebe schön sein!

Fieser Witz über Florian Silbereisen

Einen Witz auf Kosten von Florian Silbereisen konnten sich Stefan Mross und Holzwurm Willi am Sonntag aber trotzdem nicht sparen. So wollte Holzwurm Willi unbedingt ein Haustier, da ihm Mross das aber verboten hatte, schaffte sich der lustige Holzwurm einen Flohzirkus an. da durfte natürlich ein Flo(h)rian-Silbereisen-Witz nicht fehlen. So hieß es im Dialog der beiden plötzlich: „Da hängt der Florian, der kann einen ganzen Silbereisen bewegen.“

Nicht lustig, aber vielleicht zumindest selten.

+++Florian Silbereisen: DIESE Szene gefällt den Fans der Schlagerlovestory“ gar nicht – „Peinlich“+++

Sonia Liebing kann nach Unfall wieder auftreten

Und noch eine gute Nachricht gibt es an diesem Sonntag in der Sendung! Sonia Liebing scheint ihren Unfall auf dem Weg zur Show zum Glück gut überstanden zu haben. Was passiert ist, liest du HIER >>>>>.