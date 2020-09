„Immer wieder Sonntags“-Star Stefan Mross & Anna-Carina überraschen Fans mit froher Botschaft – „Ich freue mich soo“

View this post on Instagram

Liebe Freunde & Fans. Ich habe versprochen, dass wir daran arbeiten eine Konzertreihe zu erarbeiten. 🎵 Mein Team und ich haben es soweit geschafft und wir dürfen Euch heute schon vorab alle Orte mitteilen. Alle Vorverkaufsstellen kommen zum Ende dieser Woche und ich verspreche Euch, dass alle gesetzlichen Vorgaben aufgrund der aktuellen Situation eingehalten werden, somit gibt es nur 🔴begrenzt Tickets! 🔴 Wir präsentieren Euch LIVE die mit „ABSTAND“ schönsten Weihnachtslieder & Schlagerhits. FR. 04.12.20. 77815 Bühl - Bürgerhaus 20.00 Sa. 05.12.20. F-67350 Ettendorf Sporthalle . 20.00 So. 06.12.20. F-67350 Ettendorf Sporthalle. 17.00 Mi. 16.12.20 92637 Weiden -Max Reger Halle 17.00/20.30 Do. 17.12.20. 89312 Günzburg Forum 17.00/20.30 FR. 18.12.20. 84503 Altötting. Forum 17.00/20.30 Sa. 19.12.20. 83022 Rosenheim KUKO . 17.00/20.30 So. 20.12.20. 78315 Radolfzell Milchwerk 15.00/18.30 Mo. 21.12.20. 86825 B. Wörishofen Kurhaus 17.00/20.30 Di. 22.12.20 86368 Gersthofen Stadthalle 17.00/20.30 Wir danke Euch für Euer Vertrauen. LG Eure Anna-Carina & Stefan ❤️ #backtolive #live #tour #tournee #positivevibes #konzerte